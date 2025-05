“판도 뒤집는다”…킥플립, 신인의 당찬 패기

보이그룹 킥플립(KickFlip)이 미니 2집 세 번째 콘셉트 티저에서 스포티한 매력을 뽐냈다.

킥플립은 5월 26일 두 번째 미니 앨범 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!)와 타이틀곡 'FREEZE'(프리즈)를 발매하고 컴백한다. JYP는 공식 SNS 채널에 다채로운 티징 콘텐츠를 순차 공개 중인 가운데 14일 0시 세 번째 개인 티저 이미지를 선보이고 컴백 분위기를 높였다.

사진 속 계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현은 체육관 곳곳에서 다이내믹한 모습을 보여주며 통통 튀는 자유분방 에너지를 발산했다. 스케이트보드, 야구공, 농구 골대 등 다양한 소품과 함께 활기찬 분위기를 연출했고 스포티한 체육복 스타일링으로 콘셉트에 활력을 더했다.

두 번째 미니 앨범 'Kick Out, Flip Now!'는 틀은 걷어차버리고 판도를 뒤집겠다는 신예의 당찬 포부를 담고 있다. 신보에는 타이틀곡 'FREEZE'를 필두로 '제끼자', '언젠가 태양은 폭발해', 'Electricity'(일렉트리시티), 'Complicated!!'(컴플리케이티드!!), 'Code Red'(코드 레드), 'How We KickFlip'(하우 위 킥플립)까지 총 7트랙이 수록된다.

'K팝 슈퍼 루키' 킥플립은 첫 컴백을 화려하게 맞이하고 올여름 각종 음악 페스티벌에 출연해 활약세를 이어간다. 7월 31일~8월 3일(이하 현지시간) 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 개최되는 초대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), 8월 23일~24일 양일간 태국 방콕 임팩트 챌린저 홀에서 열리는 도심형 페스티벌 '서머소닉 방콕 2025'(SUMMER SONIC BANGKOK 2025) 무대에서 '차세대 무대 장인' 존재감을 펼친다.

