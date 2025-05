‘컴백’ DKZ 재찬, 타이틀은 ‘Poster Boy’…솔로 정체성 굳힌다

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 재찬이 웰메이드 앨범으로 돌아온다.

재찬은 13일 동요엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 미니 2집 'JCFACTORY vol.2'의 하이라이트 메들리를 게재했다. 공개된 영상에는 타이틀곡 'Poster Boy'를 포함해 'Paradise', 'The Light', 'Step to you', 'Y.O.U (solo ver.)' 등 총 5곡의 하이라이트 음원을 비롯해 매거진 화보를 연상케 하는 콘셉트 포토 촬영 현장이 담겨 눈길을 끈다.

'JCFACTORY vol.2'에는 지난해 12월 생일 기념 팬미팅에서 무대를 선공개한 'Paradise', 재찬이 처음으로 선보이는 서정적인 분위기의 발라드곡 'The Light', 담백한 멜로디 라인과 기타 사운드가 조화를 이룬 트렌디한 'Step to you', 2020년 선보인 유닛곡을 솔로 버전으로 재녹음한 'Y.O.U (solo ver.)' 등이 수록됐다.

타이틀곡 'Poster Boy'는 Chill R&B 사운드와 어우러진 재찬의 세련된 보컬이 인상적인 곡이다. '나의 발걸음이 새 시대의 SIGN', '새로운 세상을 열어갈 순간' 등 누구나 자신만의 무대에서 빛날 수 있다는 용기의 메시지를 담고 있다.

재찬은 미니 1집 'JCFACTORY'에 이어 'JCFACTORY vol.2'의 곡 작업 전반에도 적극 참여하며 솔로 아티스트로서 한층 진화한 음악적 역량을 과시한다. R&B, 발라드, 얼반 팝 등 폭넓은 장르를 넘나들며 자신만의 색깔을 공고히 할 예정이다.

한편, 재찬의 미니 2집 'JCFACTORY vol.2'는 오는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

