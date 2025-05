갓세븐, 방콕서 스타디움 공연 성료…8만5천 관객과 조우

그룹 갓세븐(GOT7)이 8만5000명 규모의 태국 스타디움 공연을 성료하며 식지 않은 인기를 증명했다.

갓세븐(JAY B, 마크, 잭슨, 박진영, 영재, 뱀뱀, 유겸)은 지난 2일과 3일 양일간 태국 방콕 라차망칼라 국립 경기장에서 2025 GOT7 콘서트 ‘NESTFEST’ in BANGKOK(‘네스트페스트’ 인 방콕)을 개최했다.

이번 ‘NESTFEST’ 태국 콘서트는 갓세븐의 첫 스타디움 입성으로, 양일 공연 모두 빠르게 전석 매진을 기록해 이들의 굳건한 글로벌 인기와 흥행 파워를 증명했다. 갓세븐은 공연장을 가득 메운 총 8만 5000여 명의 관객과 만나 역대급 스케일에 걸맞은 열정적인 무대와 교감을 펼쳤다.

갓세븐은 신곡과 히트곡을 망라한 화려한 라이브 무대로 눈과 귀를 사로잡았다. 멤버들은 지난 1월 발매한 새 미니앨범 타이틀곡 ‘PYTHON’(파이톤)은 물론 ‘하드캐리’, ‘A’, ‘Lullaby’(럴러바이), ‘하지하지마’ 등 대표곡들을 폭발적인 퍼포먼스와 가창력으로 선보여 환호를 자아냈다.

여기에 화려한 드론쇼가 밤하늘을 수놓아 분위기를 더욱 달궜다. 팬들 또한 갓세븐을 위해 준비한 ‘GOT7 YOU ARE MY HOME’, ‘WE ARE HERE FOR GOT7’이라는 단체 슬로건 이벤트를 펼쳤고, 초록색 응원봉을 흔들며 벅찬 감동을 나눴다.

한편, 갓세븐은 데뷔 11주년을 맞이한 올해 3년 만에 완전체 앨범 ‘WINTER HEPTAGON’(윈터 헵타곤)을 발매하고 성공적인 컴백을 알렸다. 이 앨범에는 ‘PYTHON’을 비롯한 일곱 멤버 전원이 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여한 완성도 높은 총 9곡이 수록돼 호평을 받았다. 이어 갓세븐은 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 2025 단독 콘서트 ‘NESTFEST’를 성황리에 개최한 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

