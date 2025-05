DAY6 원필, 비주얼 리즈 찍었다…별빛 달빛 아래 ‘설렘 자극’

DAY6(데이식스) 원필이 새 디지털 싱글 티저 속 꿈결 같은 비주얼로 팬들을 사로잡았다.

DAY6는 5월 7일 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우)를 발표한다. 지난 1일과 2일 공식 SNS 채널에 성진, Young K(영케이)의 개별 이미지를 공개한데 이어 3일 오후에는 원필의 포토 4종을 선보였다.

사진 속 원필은 잔잔하고 따스한 동화 속 주인공 같은 분위기로 이목을 집중시켰다. 어두운 밤을 밝히는 달과 별 아래 나른한 무드로 포근함을 선사하는가 하면 들판 위 둥둥 떠다니는 구름을 바라보며 달콤한 꿈을 꾸는 듯한 느낌을 전했다.

새 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'에는 동명의 타이틀곡과 수록곡 '끝났지'가 수록된다. 성진, Young K, 원필이 곡 작업에 참여해 진정성을 더했고 DAY6의 명곡을 작업한 홍지상이 힘을 실었다. 지난해 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼), 'HAPPY'(해피), '녹아내려요' 등 다수의 곡으로 너른 호평을 모은 이들이 새로운 필청곡을 선물한다.

오는 5월 9일~11일, 16일~18일에는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(포에버 영) 피날레 공연을 개최한다. 360도 풀 개방 형태로 진행되는 이번 콘서트는 총 6회 공연 모두 전석 매진을 이룬 만큼 투어 대미를 성대하게 장식할 것으로 기대를 모은다.

한편 DAY6의 새 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'는 5월 7일(수) 오후 6시에 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

