“그냥 제끼자”…킥플립, 해방감 품고 26일 첫 컴백

보이그룹 킥플립(KickFlip)이 5월 26일 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!)를 발매하고 첫 컴백에 나선다.

킥플립(계훈·아마루·동화·주왕·민제·케이주·동현)은 데뷔 약 4개월 만인 5월 26일 오후 6시 새 미니 앨범 'Kick Out, Flip Now!'와 함께 초고속 컴백을 맞이한다. 올해 1월 20일 첫 미니 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!) 및 타이틀곡 'Mama Said (뭐가 되려고?)'(마마 세드)로 가요계 출사표를 던진 이들은 걸출한 활약을 펼치고 'K팝 슈퍼 루키' 등장을 화려하게 알렸다. 데뷔 33일 만에 가요 시상식 2관왕에 올랐고 미니 1집이 음반 집계 사이트 써클차트의 각종 주간 차트 1위를 차지하며 국내외 K팝 팬들에게 톡톡한 눈도장을 찍었다.

JYP는 2일 0시 공식 SNS 채널에 첫 티징 콘텐츠로 앨범 트레일러 영상, 프로모션 스케줄러를 공개하고 킥플립의 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다. 트레일러 영상은 Z세대의 속마음을 대변하는 킥플립 특유의 자유분방 매력으로 이목을 사로잡았다. '오늘 하루 제끼고 싶으신가요?' 같은 당돌한 문구는 물론 회사, 발표, 병원 등 도망치고 싶은 일상생활에서 냅다 끄집어내주는 장면으로 통쾌함을 선사했다. 또 영상 후반부 "제끼자 제끼자 제껴버려 그냥 제끼자"라는 시원한 외침 속 다 같이 대교 위를 질주하는 모습이 짜릿한 해방감을 전한다.

정형화된 틀은 걷어차버리고 판도를 뒤집겠다는 포부가 담긴 앨범명처럼 킥플립은 새 앨범 활동을 통해 더 높게 비상한다. 프로모션 스케줄러에 따르면 26일 컴백에 앞서 트랙리스트, 콘셉트 포토, 트랙 비디오, 뮤직비디오 티저를 순차 오픈하고 앨범 발매 당일 오후 8시 컴백 쇼케이스를 개최한다.

