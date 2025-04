이병헌 감독이 숏 드라마로 돌아왔다.

이병헌 감독은 28일 '작자미상'이라는 제목의 웹드라마 4편을 제작해 유튜브(채널명:Please Pray for me to Love)에 공개했다. 해당 작품은 편당 러닝타임 10분을 넘지 않는 '숏폼 드라마', 일명 숏드다. 짧지만 강렬한 호흡의 숏드는 최근 웹콘텐츠시장에서 다양한 소비층을 끌어모으며 급부상 중이다.

영화 '극한직업'과 드라마 '멜로가 체질' 등을 연출한 이병헌 감독은 유튜브를 통해 숏드에 도전해 눈길을 끈다.

이병헌 감독은 "시시각각 변하고 있는 소비패턴에 대처하기 위한 과감한 도전"이라며 "제작비 상승 여파와 기존 방송 플랫폼들의 제작심리 위축에 따라 장편 작업을 하기가 전보다 쉽지 않은 상황이다. 유튜브 덕분에 보다 신속하고 또 무겁지 않게 드라마 콘텐츠를 만들고 그걸 공개할 수 있는 길이 열렸다"고 말했다.

'작자미상'은 이병헌 감독이 직접 대본을 쓰고 연출까지 맡았다. 'KISS THE RAIN'과 'RIVER FLOWS IN YOU' 등 세계적인 음악을 탄생시킨 이루마 작곡가 겸 피아니스트가 음악감독으로 참여했다.

이루마 음악감독은 "과거 한두 곡 정도 단발성으로 참여해봤던 드라마 장르에 본격 총괄 음악감독으로 참여한 건 이번이 처음"이라며 "새로운 플랫폼을 통해 다양한 음악 세계를 선보이고픈 이유도 있지만, 이병헌 감독의 오랜 팬이라 합류 제안을 고민 없이 수락했다"고 말했다.

'작자미상'은 배우 오디션에 단 한 번도 붙지 못한 가난한 여자 '미니'와 복수의 칼날을 숨긴 채 계란빵 장사를 하는 남자 '짜미'가 좌충우돌 만나, 진정한 용서와 응원을 주고받는 휴먼코믹스릴러 드라마다.

작자미상은 ㈜메타픽션이 제작을 ㈜후아스튜디오가 배급을 맡았고, 이달 28일에 1,2화가 다음달 5일에 3,4화가 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

