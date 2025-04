김다현, 사랑 감성 짙은 팝발라드…‘대운을 잡아라’ OST 오늘 발매

가수 김다현이 사랑 감성 짙은 팝발라드를 발표했다.

KBS1 새 일일 드라마 ‘대운을 잡아라’ OST 가창 제안을 받아 수록곡 ‘You are my everything’(유아 마이 에브리싱) 녹음을 마치고 28일 음원을 공개했다.

신곡 ‘You are my everything’은 서정적인 멜로디와 가사에 세련된 편곡이 더해져 따뜻한 감성을 느낄 수 있는 곡으로 트롯 장르에서 왕성한 활동을 펼쳐 온 김다현의 발라드 가창력과 매력을 엿볼 수 있다

‘You are my everything to me / Everything my love / 내 삶에 가장 소중한 그대 / 모든 걸 준대도 괜찮아요 / 그대만을 사랑해요‘라는 후렴구의 느낌 그대로 소중한 사람에 대한 지고지순한 사랑의 감정을 담았다.

‘대운을 잡아라’의 오프닝&엔딩곡으로 등장한 ‘행운을 드립니다’로 팬들과 안방극장 시청자들에게 활력 있는 에너지를 전하고 있는 김다현이 성숙하고 원숙미가 느껴지는 사랑의 감성이 돋보인다. 프로듀싱팀 어베인뮤직(Urbane Music)의 이용민, 최재혁, 배진형이 김다현 발라드 감성과 가창에 최적화 된 곡으로 완성했다.

OST 제작사 요구르트스튜디오 측은 “서정적인 멜로디와 가사, 김다현 특유의 보컬과 표현으로 팝발라드에 새로운 매력을 느낄 수 있는 곡으로, 오직 단 한 사람을 사랑하는 애틋한 마음을 김다현 만의 감성으로 표현했다”고 밝혔다.

KBS1TV 일일드라마 ‘대운을 잡아라’(극본 손지혜, 연출 박만영 이해우)는 돈 많은, 돈 없는, 돈 많고 싶은 세 친구 한무철(손창민 분), 김대식(선우재덕 분), 최규태(박상면 분)와 그 가족들이 펼치는 짠내 나는 파란만장 성장기를 그린다.

김다현이 가창한 ‘대운을 잡아라’ OST Part.3 ‘You are my everything’ 음원은 28일 정오 음악플랫폼에서 공개됐다.

