김나영, 내달 콘서트 앞두고 신곡 '너만이 알아볼 마음' 공개

가수 김나영이 섬세한 감성을 담아낸 신곡을 발매한다.

27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되는 김나영의 신곡 ‘너만이 알아볼 마음’은 기타 사운드로 시작해 피아노, 베이스, 드럼, 스트링 등 다양한 악기가 섬세하게 쌓인 풍부한 사운드 위 김나영의 절제된 보컬이 돋보이는 발라드 트랙으로 차분하면서도 깊은 감성으로 듣는 이들을 사로잡는다.

특히 상대에게 쉽게 꺼내지 못했던 진심을 조심스럽게 풀어놓듯 전하는 가사와 속삭이듯, 때로는 담담히 고백하듯 읊조리는 김나영의 보이스는 오래된 편지를 읽는 듯한 느낌을 선사하며 곡 제목처럼 '너만이 알아볼 마음'이 오래된 추억처럼 남기를 바라는 메시지를 담아내며 감동과 여운을 남긴다.

이번 곡에서는 기타리스트 겸 아티스트인 적재가 김나영의 히트곡 '봄 내음보다 너를'에 이어 4년 만에 다시 한번 호흡을 맞춘다. 적재는 나일론 기타 아르페지오로 시작해 곡 전반에 완성도 높은 사운드를 더해 곡의 감성을 한층 배가시켰다.

또한 전일 공개된 뮤직비디오 티저에서는 '쌈, 마이웨이', '김비서가 왜 그럴까', '모범택시' 등의 작품에 출연한 배우 표예진이 감성적이고 섬세한 연기로 신곡의 깊이 있는 분위기를 한층 더 부각시키며 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다.

한편 김나영은 오는 5월 24일부터 이틀간 서울 세종대학교 대양홀에서 단독 콘서트 ‘2025 김나영 콘서트 “Na” On The Voice : To the Letter’를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]