‘6월의 신부’ 미쓰에이 민, 뉴욕 프러포즈에 감격...달달함에 미소 가득

그룹 미쓰에이 출신 민이 뉴욕에서 받은 로맨틱한 프러포즈 순간을 공개했다.

26일 민은 자신의 SNS에 “‘Let’s go on a picnic’ he said… And this!!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 뉴욕 센트럴파크에서 민이 예비 신랑에게 프러포즈를 받는 모습이 담겼다. 예비 신랑은 한쪽 무릎을 꿇고 반지를 건네며 사랑을 고백했고, 민은 전혀 예상하지 못한 듯 손으로 입을 가린 채 함박웃음을 지으며 감격스러운 순간을 만끽했다.

한편 민은 2010년 미쓰에이로 데뷔해 활발히 활동했으며, 그룹 해체 후에는 솔로 가수이자 뮤지컬 배우로 활동 중이다. 오는 5월 31일에는 새 싱글 앨범을 발매할 예정이다.

소속사 비몬스타엔터테인먼트, K타이거즈엔터테인먼트는 지난 21일 “민이 6월 7일 결혼한다”며 “비연예인인 예비 신랑과 양가 가족을 배려해 결혼식은 서울 모처에서 비공개로 진행할 예정”이라고 밝혔다.

