피원하모니 컴백 예고…뿔∙체온계∙이불에 담긴 의미는?

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 감각적인 타이틀 포스터를 공개하며 본격적인 컴백 예열에 돌입했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 24일 공식 SNS 채널을 통해 오는 5월 8일 발매되는 피원하모니 미니 8집 ‘DUH!’의 타이틀 포스터 3종을 공개했다.

공개된 포스터에는 이번 앨범명이자 타이틀곡명인 ‘DUH!’ 타이포그래피가 크게 배치되어 가장 먼저 눈길을 사로잡는다. “WHO’S THAT? IT’S ME DUH!”, “SPECTACULAR DRAMA YOU LIKE IT” 등 가사로 유추되는 문장들도 곳곳에 쓰여 있어 곡에 대한 기대감을 증폭시킨다.

타이포그래피 뒤로 보이는 독특한 감각의 이미지들도 궁금증을 자아낸다. 얼굴 위로 돋아난 뿔, 99.9도를 기록하고 있는 체온계, 아무렇게나 펼쳐져 있는 이불과 베개까지 다양한 추측을 부르는 요소들이 시선을 뗄 수 없게 만든다.

피원하모니는 앞서 공개된 트레일러 영상을 통해 ‘영웅 파업’을 선언하며 남다른 존재감으로 컴백을 알렸다. 타이틀 포스터를 통해 앞으로 공개될 콘텐츠에 대한 기대감을 더욱 높인 가운데, 피원하모니가 선보일 새로운 모습에 이목이 집중된다.

한편 피원하모니 미니 8집 ‘DUH!’의 컴백 프로모션 콘텐츠는 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 오픈될 예정이다.

