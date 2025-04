‘24인조’ 트리플에스 남자 버전 나온다…‘아이덴티티’ 티저 깜짝 오픈

모드하우스가 다시 한번 특별한 도전에 나선다. 바로 아이덴티티(idntt)가 그 주인공이다.

모드하우스는 24일 0시 아이덴티티(idntt)의 탄생을 알리는 첫 티저 영상을 공개하고 글로벌 K-POP 팬들의 뜨거운 환호를 자아냈다.

영상 속 순백의 스튜디오와 스물네 개의 의자를 배경으로 소년들의 모습이 하나씩 등장한다. 설렘 가득한 음악과 함께 소년의 오뚝한 콧방울과 빛나는 눈빛이 카메라에 담겨 눈과 귀를 사로잡았다.

또한 이번 티저 영상에는 '2025 identification in progress'라는 의미심장한 메시지와 함께 'idntt'라는 그룹명, 그리고 'find your idntt in COSMO'라는 문구까지 포함돼 두근거림을 더했다.

앞서 스물네 명의 'S'로 구성된 걸 그룹 트리플에스(tripleS)를 성공적으로 론칭하며, K-POP 시장에 커다란 변혁을 안겼던 모드하우스. 이번 티저에 초대형 보이 그룹이 등장하는 것이 아니냐는 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.

또한 공식 팬들이 직접 아티스트와 콘텐츠 제작 과정에 영향력을 행사하는 양방향 소통을 선사한 모드하우스이기에, 아이덴티티(idntt)가 팬들에게 선물할 새로운 경험 역시 기대를 모으고 있는 대목이다.

모드하우스는 첫 티저 영상에 이어 다양한 콘텐츠들을 풀어놓으며 차근차근 아이덴티티(idntt)와의 만남을 진행할 예정. 과연 어떤 매력과 색깔이 팬들을 찾아올지 벌써부터 호기심과 궁금증이 증폭되고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]