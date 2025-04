5월4일은 '스타워즈 데이 2025'…제다이 체험하러 DDP 가자

스타워즈 데이(Star Wars Day)를 맞아 다양한 테마 이벤트가 열린다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 스타워즈 데이를 맞아 다음달 1∼6일 서울 동대문디자인플라자 및 스타필드 안성에서 다양한 이벤트를 펼친다고 22일 밝혔다.

스타워즈 데이는 매년 5월4일 전 세계 스타워즈 팬들이 함께 스타워즈 프랜차이즈를 기념하는 날로 명대사 “포스가 당신과 함께하기를(May the Force be with you)”과 영어로 5월4일을 뜻하는 메이 더 포스(May the Fourth)의 발음 유사성에서 유래했다. 이날을 전후로 세계 곳곳에서는 코스튬 퍼레이드, 팬 이벤트, 한정 굿즈 출시 등 다채로운 방식으로 스타워즈의 유산을 기념한다. 한국에서도 2015년부터 공식적으로 기념행사를 개최해왔다.

DDP 일대에서 진행되는 스타워즈 데이 2025 행사는 제품 팝업과 전시, 스타워즈 데이 당일에만 펼쳐지는 특별 프로그램과 퍼레이드 등으로 구성된다.

먼저 DDP 어울림광장에서는 팬 컬렉션과 레고 스타워즈 작품이 전시된다. 시스템옴므, 핫토이 등 브랜드와 협업한 스타워즈 콜라보레이션 의류와 피규어도 현장에서 만나볼 수 있다. 캠페인 부스에는 틀린 그림 찾기, 퍼즐 만들기 등의 미션과 럭키 드로우 등 다양한 참여형 이벤트도 마련된다. DDP 일대 곳곳에는 스타워즈 로드와 미디어 파사드 등으로 꾸며진 스타워즈 데이 테마 공간이 조성된다.

당일에는 DDP 잔디언덕에서 사전 신청자를 대상으로 제다이가 되는 경험을 즐길 수 있는 제다이 트레이닝 프로그램이 진행된다. 참가자들은 명상을 통해 제다이의 정신을, 무술 전문가로부터 라이트세이버의 기본 사용법을 배울 수 있으며 프로그램 이수자에게는 수료증이 수여된다.

이후에는 아르떼 오케스트라가 주요 테마곡을 연주하는 스타워즈 뮤직 나이트가 열린다. 또 501군단 대한민국지부의 대열 퍼포먼스와 광선검 스포츠 한국 챔피언 한무랑 클럽의 광선검 결투 퍼포먼스가 더해져 색다른 볼거리를 선사한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

