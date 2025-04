'육각형 걸그룹' 엔믹스, 타이베이 아레나 꽉 채운 팬사랑

NMIXX(엔믹스)가 두 번째 팬 콘서트 투어 일환 타이베이 공연을 성료하고 현지 팬심을 완벽 매료했다.

NMIXX는 4월 19일~20일(이하 현지시간) 이틀 동안 타이베이 NTSU 아레나에서 두 번째 팬 콘서트 'NMIXX 2ND FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB''(엔믹스 체인지 업 : 믹스 랩) 투어 공연을 성공적으로 개최했다. 이번 공연은 예매 오픈 이후 전석 매진을 달성하며 NMIXX의 뚜렷한 글로벌 존재감을 실감케 했다.

릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진은 '육각형 걸그룹' 역량이 빛나는 공연을 펼치고 전 회차 전석 솔드아웃시킨 현지 팬들의 뜨거운 성원에 화답했다. 지난 3월 발매한 미니 4집 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드) 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'(노 어바웃 미)를 비롯해 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스)', 'DASH'(대시), '별별별 (See that?)' 등 대표곡 무대로 떼창을 이끌었고 현지 유명 밴드 오월천의 곡을 커버하며 공연장을 함성으로 물들였다.

또 멤버들의 순발력, 재치를 만날 수 있는 이벤트 코너를 진행하는가 하면 관객들과 소통하는 시간도 마련돼 특별한 추억을 쌓아올렸다. 팬들은 최신작 'Fe3O4: FORWARD' 수록곡명 'Ocean'(오션)을 활용한 플래카드 이벤트를 선물하며 NMIXX에게 감동을 안겼다.

NMIXX는 "언제나 큰 사랑과 응원 보내주시는 팬 여러분 덕분에 정말 행복합니다. 많은 관객분들과 함께 한 이번 공연도 오래도록 기억에 남을 것 같습니다. 진심으로 감사합니다"라는 소감을 전했다. 이들은 26일 홍콩, 5월 2일 마닐라, 4일 방콕, 6월 6일 멜버른, 8일 시드니, 31일~6월 1일 도쿄, 28일 마카오 등지를 찾아 총 12개 지역 20회 규모의 팬 콘서트 투어 열기를 잇는다.

열렬한 반응 속 두 번째 팬 콘서트 투어를 전개 중인 NMIXX는 다양한 활동으로 글로벌 활약세를 더욱 확장한다. 오는 27일 K팝 걸그룹 최초로 타이베이시에 위치한 야구장 타이베이 돔에서 시구를 하고 축하 공연을 펼친다. 5월 10일에는 미국 헌팅턴 시티 비치에서 열리는 유명 페스티벌 2025 아이하트라디오 왕고 탱고(iHeartRadio Wango Tango)에 출연할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

