템페스트 “‘파워’ 챌린지, 지드래곤 ‘좋아요’ 받고 단톡방 난리났다”

그룹 템페스트(TEMPEST) 한빈, 형섭, 은찬이 라디오에서 다양한 비하인드 스토리를 공개했다.

한빈, 형섭, 은찬은 지난 20일 방송된 SBS 파워FM '박소현의 러브게임'의 '금주의 인기가요 톱텐' 코너에 출연했다.

세 사람은 먼저 최근 신곡 활동을 마친 소감을 밝혔다. 형섭은 "한국 활동은 거의 1년 만이었는데 공백이 무색할 만큼 열렬히 응원해 주셔서 행복한 활동이었다"고 전했고, 은찬은 "서바이벌 프로그램을 통해 더 성장할 수 있었고, 그래서 더 퀄리티 있는 무대를 할 수 있지 않았나 하는 생각이 든다"고 말했다.

본격적으로 '금주의 인기가요 톱텐' 코너가 시작되고, 이날은 템페스트처럼 팀명이 네 글자인 요즘 가수와 예전 가수를 소개하는 시간을 가졌다. 먼저 예전 그룹 7위를 차지한 인피니트(INFINITE)의 'Man In Love (남자가 사랑할때)(맨 인 러브)'가 흘러나왔고, 멤버들은 약 1년 전 첫 팬콘에서 해당 곡으로 스페셜 무대를 했었던 기억을 떠올렸다. 형섭은 "제가 이 무대 커버를 추진했었다. 평소에 저희 멤버들이 좋아했던 곡이기도 하고 팬들이 커버곡으로 요청했었던 곡이었다"라고 설명했다.

이어 DJ 박소현은 "인피니트 김성규가 '아육대(아이돌 육상 선수권대회)'의 '규기력(무기력 성규)'으로 유명하다면, 은찬은 '아육대'의 '전광판 걔'로 유명하지 않냐"라고 운을 띄웠고, 은찬은 "그때 달리기에 집중하고 있던 상황이었는데 전광판에 잘 잡아주셨다"라며 "주변에서 멋있게 나왔다고 얘기해 주더라. 이후에는 부끄러워서 (주변 반응을) 잘 안 들었다"고 겸손한 면모를 보였다.

요즘 그룹 7위로는 템페스트가 이름을 올렸다. 멤버들은 타이틀곡 'Unfreeze(언프리즈)'에 대해 "처음 듣자마자 모두 '이거다!'라는 생각이 들었다"고 밝혔다. 뮤직비디오 촬영 비하인드로는 "촬영은 2월 중순이라 엄청 추웠을 때였다"라며 "실제로 물을 뿌린 장면도 있었는데 너무 추워서 김이 나더라"라고 회상했다.

은찬은 현재 출연 중인 KBS 2TV '빌런의 나라' 팀과 함께 한 챌린지 비하인드도 풀었다. 은찬은 "드라마랑 컴백 시기가 겹쳐서 배우 선배님들에게 챌린지를 부탁했는데 흔쾌히 수락해 주셨다"라며 "특히 송진우 선배님은 안무를 다 알고 계셔서 깜짝 놀랐다"고 전했다. 이어 첫 정극 연기 도전에 대해 "처음 시작할 때는 긴장도 많이 했는데 옆에서 선배님들이 많이 도와주시고 피드백을 많이 주셔서 촬영하면서 점점 더 좋은 그림이 나왔다"라고 선배 연기자들에게 고마움을 전했다.

이후 요즘 가수 2위를 차지한 지드래곤(G-DRAGON)의 'PO₩ER(파워)'가 흘러나오자 한빈과 LEW(루)의 챌린지 영상이 화제로 떠올랐다. 박소현은 "지드래곤에게 직접 '좋아요'를 받기도 했는데 어땠냐"라고 물었고, 한빈은 "단톡방이 난리가 났었다"라며 "지드래곤 선배님 너무 감사하다. 항상 응원하고 존경하는 선배님이니까 앞으로도 음악 많이 내주시면 좋겠다"고 팬심을 드러냈다.

이처럼 다양한 이야기로 라디오를 가득 채운 세 사람은 마지막으로 "너무 재미있었다. 저희의 스토리를 하나하나 풀 수 있어서 너무 좋은 시간이었다"라고 소감을 전했다.

최근 여섯 번째 미니앨범 'RE: Full of Youth(리: 풀 오브 유스)' 활동을 성황리에 마친 템페스트는 오는 5월 11일 마카오 브로드웨이 씨어터(Broadway Theatre)에서 '2025 TEMPEST SHOW-CON <RE: Full of Youth> in Macau(2025 템페스트 쇼콘 <리: 풀 오브 유스> 인 마카오)'를 개최하며 현지 팬들을 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

