‘너만이 알아볼 마음’…김나영, 27일 컴백

가수 김나영이 신곡으로 돌아온다.

21일 김나영 소속사 네버랜드엔터테인먼트는 “김나영이 오는 27일 신곡 ‘너만이 알아볼 마음’을 발매한다. 이번 신곡에서는 감성적이고 섬세한 보이스와 리스너들의 마음 깊숙이 스며드는 서정적인 멜로디가 어우러져 보컬리스트 김나영만의 진한 여운을 전할 예정이다“고 전했다.

이번 앨범은 '이별 자서전'에 이어 1년 만에 선보이는 앨범이다. 김나영은 최근 4년 전 발표한 '봄 내음보다 너를'이 역주행하며 다시 주목받았고 당시 어쿠스틱 기타로 함께한 적재와 이번 곡에서도 재회하며 한층 더 깊이 있는 음악적 시너지를 선보인다. 두 아티스트의 섬세한 감성이 다시 한번 만나는 이번 협업은 대중의 마음을 사로잡을 깊이 있는 울림을 만들어낼 것으로 기대를 모은다.

또한 다음 달 단독 콘서트 '2025 김나영 콘서트 "Na" On The Voice : To the Letter'를 앞둔 김나영은 공연을 기다리는 팬들에게 선물과도 같은 신곡을 발매해 팬들의 기대감을 한층 더 높일 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

