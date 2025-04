이동건, 제주도 카페에서 열일중…진지 모드 ON[스타★샷]

제주도 자신의 카페에서 일하고 있는 배우 이동건. 사진=이동건 SNS

배우 이동건이 카페에서 일하고 있는 모습을 공개했다.

이동건은 20일 “All credit goes to the owner”이라는 문구와 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이동건이 최근 오픈한 그의 카페에서 일을 하고 있는 모습이 담겼다.

특히 커피를 끓이며 진지한 모습으로 임하는 그의 모습에 관심이 쏠린다.

앞서 이동건은 제주도 애월에 카페를 오픈했다고 밝혔다. 오픈한 지 얼마 안됐음에도 오픈런으로 웨이팅이 있을 정도로 화제가 됐다. 이로 인해 인근의 가게를 운영하는 사람들로부터 잡음이 들리기도 했다.

그의 카페 근처에서 카페를 운영 중인 한 사장은 “우리 카페 뒤 오픈한 이동건 카페 밤 11시까지 공사해서 잠도 못자고 마당에 있는 반려견도 못자고 고생했다”며 “주차장은 우리 주차장 쓰나보다. 나야 내 카페에 미련이 없어 다른 카페들은 내가 홍보하지만 시작이 좋은 인상은 아니다”라고 지적하며 논란이 된 바 있다.

한편 이동건은 지난 2017년 조윤희와 결혼해 딸을 낳았지만 3년 만인 2020년 이혼했다. 현재 이동건은 SBS ‘미운 우리 새끼’에 출연 중이다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]