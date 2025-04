엑소 카이, 숏폼·MV 티저 영상으로 미리 만나는 ‘Wait On Me’ 앨범

4월 21일 컴백하는 엑소 카이(에스엠엔터테인먼트 소속)가 새 미니앨범을 다양한 형태의 콘텐츠로 예고해 화제다.

오늘(20일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 공개된 카이 네 번째 미니앨범 타이틀 곡 ‘Wait On Me’(웨이트 온 미) 뮤직비디오 티저 영상은 여유롭고 시크한 매력을 발산하는 카이의 비주얼을 담아 눈길을 끌었다.

특히 아프로비츠의 리듬을 활용한 타이틀 곡 ‘Wait On Me’는 서두르지 않고 서서히 드러내는 감정의 아름다움을 들려주는 곡으로, 이번 뮤직비디오 역시 기다림의 미학을 표현한 가사에 맞춰 구성된 감각적인 영상을 만날 수 있을 전망이다.

또한 지난 18일부터 이번 앨범의 트랙별 하이라이트 음원이 포함된 숏폼 프리뷰가 순차 공개되었으며, 각 곡의 무드와 콘셉트를 다채롭고 임팩트 있게 담아낸 영상으로 앨범을 향한 궁금증을 증폭시키고 있다.

이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Wait On Me’를 비롯해 ‘Walls Don't Talk’(월스 돈트 토크), ‘Pressure’(프레셔), ‘Ridin'’(라이딘), ‘Off and Away’(오프 앤드 어웨이), ‘Adult Swim’(어덜트 스윔), ‘Flight to Paris’(플라이트 투 패리스) 등 총 7곡이 수록되어 좋은 반응이 기대된다.

한편, 카이 네 번째 미니앨범 ‘Wait On Me’는 4월 21일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.

