‘22일 컴백’ 니엘, 원조 올라운더가 온다

가수 니엘이 감성적인 이별 극복법으로 돌아온다.

니엘은 20일 0시 공식 SNS를 통해 미니 4집 'SHE'(쉬)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

이날 공개된 영상에는 향초를 피우며 쓸쓸해 보이는 니엘의 모습과 함께 타이틀곡 'SHE'를 비롯해 'Sapé'(사페), '사랑이란 단어에 뭐가 들었든(The Meaning Within Love)', 'If you're the ocean'(이프 유어 디 오션), '사랑에 대체 무슨 핑계야(What's the Excuse for Love?)' 등 5곡의 하이라이트 구간이 담겨있다. 각 곡의 구간에는 이별을 극복하는 방법이 쓰여져 있어 눈길을 끈다.

사랑에 망가진 상태를 애틋하고 강렬하게 담은 'Sapé'를 시작으로 아련한 멜로디와 그루브한 리듬이 어우러진 'SHE', 허스키한 보컬로 감각적인 무드를 담은 '사랑이란 단어에 뭐가 들었든(The Meaning Within Love)', 몽환적이고 감성적인 멜로디가 만난 'If you're the ocean', 이별을 고해야만 하는 상황을 서정적으로 표현한 '사랑에 대체 무슨 핑계야(What's the Excuse for Love?)'까지 짧지만 니엘의 보컬과 다채로운 매력이 담겼다.

그룹 틴탑(TEEN TOP)의 메인 보컬인 니엘은 다수의 히트곡을 발표하며 많은 사랑을 받았다. 뿐만 아니라 솔로 앨범도 지속적으로 발매하며 유니크한 음악과 탄탄한 퍼포먼스로 솔로 아티스트로서의 입지를 다졌다.

또한 니엘은 뮤지컬 '킹아더', '개와 고양이의 시간', '드림하이' 등에서 뮤지컬 배우로 활약하며 '원조 올라운더'로 불리기도 했다. 현재 뮤지컬 '6시 퇴근'에 출연 중이며 안정적인 가창력과 무대 매너로 호평을 얻고 있다.

한편 니엘의 새 앨범 'SHE'의 음원과 뮤직비디오는 오는 22일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

