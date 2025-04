이펙스 뮤·백승, 日 패션 페스타 런웨이 오른다

그룹 EPEX(이펙스) 멤버 뮤, 백승이 한 달 만에 일본 패션 페스타 런웨이에 다시 오른다.

이펙스 뮤, 백승은 오는 5월 6일 일본 카가와현에서 개최되는 패션 페스타 ‘SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION (이하 ‘TGC 카가와 2025’)’ 런웨이에 선다.

‘TGC’는 사상 최대급의 패션 페스타인 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’의 실행 위원회에서 주관하는 행사로 젊은 세대의 지지를 얻고 있다. 지난해 이펙스는 완전체로 ‘TGC Teen 2024 Winter (TGC 틴 2024 윈터)’에 참석했으며, 올해는 멤버 뮤와 백승이 이달 12일 열린 ‘TGC 구마모토 2025’에 출연해 런웨이를 장식했다.

이어 뮤와 백승은 도쿄 걸즈 컬렉션에 또 한 번 정식 초청되면서 패셔너블한 존재감을 키워가고 있다. 이번 ‘TGC 카가와 2025’는 ‘Frontier (프런티어)’를 테마로 차세대 모델과 스타들이 집결해 새로운 가치를 창출하는 장을 만들 예정이다. 우월한 피지컬과 비주얼로 패션계의 러브콜을 받고 있는 뮤와 백승이 또 어떤 얼굴로 글로벌 팬들을 사로잡을지 기대가 높아진다.

뮤와 백승이 속한 이펙스는 최근 일본에서 음악, 공연, 방송, 패션 등 다양한 분야를 아우르는 광폭 행보를 펼치고 있다. 지난해엔 일본 5개 도시에서 총 10회에 걸친 제프투어 ‘So We are not Anxious (쏘 위 아 낫 앵셔스)’를 성공적으로 개최했고, 올해 3월에는 세 번째 단독 콘서트 ‘청춘결핍’을 성황리에 마쳤다. 이 밖에도 팬콘과 팬클럽 창단 1주년 기념 파티, 컬래버레이션 앨범 등 다채로운 활동을 선보였다.

한편, 이펙스는 지난해 청춘 3부작 정규앨범 시리즈로 정규 1집과 2집 ‘소화(韶華) 1장 : 청춘 시절’, ‘소화(韶華) 2장 : 청춘 결핍’을 발매하고, 각 타이틀곡 ‘청춘에게’와 ‘UNIVERSE(유니버스)’로 활발한 활동을 펼쳤다.

이어 서울, 도쿄, 마카오 등 지역에서 ‘청춘결핍’ 투어를 이어가며 글로벌 주역으로 활약하고 있다. 또 멤버 금동현은 MBC M 음악 방송 프로그램 ‘쇼! 챔피언’ MC를 맡아 매주 시청자들과 만나고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

