BTS 진, 신보 트랙리스트 공개…작사 참여→최예나 지원사격

방탄소년단 진이 타이틀곡 ‘Don't Say You Love Me’로 돌아온다.

진은 17일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 미니 2집 ‘Echo’의 트랙리스트를 게재했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’를 비롯해 ‘Nothing Without Your Love’, ‘Loser (feat. YENA(최예나))’, ‘Rope It’, ‘구름과 떠나는 여행’, ‘Background’, ‘오늘의 나에게’ 등 총 7곡이 수록됐다.

타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’는 연인과의 관계가 무너져가는 상황에서도 사랑 때문에 서로를 쉽게 놓지 못하는 아이러니를 노래한 곡이다. 두 번째 트랙 ‘Nothing Without Your Love’는 상대방의 사랑이 없다면 나는 아무것도 아니라는 진심어린 메시지를 담았다.

세 번째 트랙 ‘Loser (feat. YENA(최예나))’는 때로는 알콩달콩하게 때로는 습관처럼 티격태격하는 커플을 표현한다. 이 노래는 톡톡 튀는 매력이 돋보이는 솔로 아티스트 YENA(최예나)가 진과 호흡을 맞춰 신선한 케미스트리를 발산할 예정이다.

네 번째 트랙 ‘Rope It’은 원하는 것을 얻고 목표에 닿기 위해서는 선택뿐만 아니라 과감한 포기도 필요하다는 것을 유쾌하고 에너지 넘치게 노래한다. 다섯 번째 트랙 ‘구름과 떠나는 여행’은 나의 전부를 품어준 친구인 ‘구름’의 여행을 함께하고픈 동화 같은 마음을 소재로 한다.

여섯 번째 트랙 ‘Background’는 ‘나는 과거가 됐지만 나의 사랑은 아직도 그 사람을 기다린다’라는 절절한 감정을 다룬다. 마지막 트랙인 ‘오늘의 나에게’는 현재에 충실한, 다시 돌아오지 않을 ‘오늘의 나’에게 바치는 곡이다.

특히 진은 ‘Nothing Without Your Love’, ‘Loser (feat. YENA(최예나))’, ‘Rope It’, ‘구름과 떠나는 여행’ 등 앨범에 수록된 대다수 곡의 작사에 직접 참여해 솔로 아티스트의 역량을 과시하고 앨범에 진정성을 더했다.

밴드 사운드를 기반으로 한 진의 다채로운 목소리를 만날 수 있는 두 번째 미니 앨범 ‘Echo’는 5월 16일 오후 1시 발매된다. 진은 누구나 공감할 수 있는 삶의 다양한 순간들을 본인만의 시선으로 바라보고 이에 대한 감상을 담백하면서도 재치 있게 풀어 신보를 완성했다.

한편 진은 오는 22~24일 새 앨범의 분위기를 느낄 수 있는 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 팬들의 기대감을 고조시킬 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

