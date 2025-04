전소미, 수영장에서 빛나는 비키니 자태 [스타★샷]

가수 전소미. 사진 = 전소미 SNS 계정

가수 전소미가 비키니 자태로 한층 더 성숙해진 매력을 발산했다.

14일 전소미는 자신의 SNS에“Justin in his believe T in 2025 담당자 권한으로 몰래 푸는 사진들”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 전소미는 수영장에서 여유로운 시간을 보내며 신나게 물놀이를 즐기는 모습이 담겨 있다. 매끈한 등을 비롯해 가녀린 어깨라인, 글래머러스한 바디라인을 과시하며 남다른 매력을 뽐냈다.

한편, 전소미는 지난 8일 첫 방송 된 JTBC 새 예능 ‘길바닥 밥장사’에 출연 중이다. 이 프로그램은 배우 류수영과 셰프 파브리가 스페인 길바닥에서 벽도 지붕도 없는 움직이는 주방 ’푸드바이크‘를 타고 펼치는 한식 신대륙 개척기를 그린 요리 예능이다. 전소미는 첫 화에서 뛰어난 외국어 실력은 물론, 요리, 서빙, 고객 응대까지 멀티 플레이어로 활약하며 눈길을 끌었다.

