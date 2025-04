‘K팝 대표’ CIX, 두바이 K-콘텐츠 홍보관 개관식 초청…핸드 프린팅까지

사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 CIX(씨아이엑스)가 KOREA 360 UAE 개관식을 빛냈다.

CIX(BX, 승훈, 용희, 현석)는 지난 11일 아랍에미리트 두바이 그랜드 하얏트 호텔 KOREA 360 홍보관에서 열린 관계부처 합동 해외홍보관(UAE) KOREA 360 개관식에 참여해 축하 공연과 핸드프린트 전달식을 진행했다.

KOREA 360 UAE는 UAE에서 K-콘텐츠, 컬처, 패션, 푸드, 뷰티 등 다양한 체험을 제공하며, 문화·경제 교류와 협력을 강화하는 플랫폼 역할을 수행하는 기관이다. 한국과 중동을 잇는 새로운 연결이자 최초의 유일한 K-콘텐츠 체험 홍보관으로 현지에서 큰 관심을 갖고 있다.

CIX는 K-POP 대표 아티스트로서 이날 개관식에 초청돼 'What You Wanted(왓 유 원티드)', 'Movie Star(무비 스타)', 'THUNDER(썬더)', 'Like It That Way(라이크 잇 댓 웨이)', 'Color(컬러)' 무대를 선보였다. CIX의 화려한 퍼포먼스가 행사의 열기를 끌어올렸다.

또한, BX는 라이팅볼에 손을 올리고 클릭하는 개관 퍼포먼스에 직접 참여했다. 이어 CIX 네 멤버는 핸드 프린팅을 통해 특별한 개관 기념 핸드 오버 선물을 전하기도 했다. CIX의 한류 위상이 눈길을 사로잡았다.

CIX는 올해 1월 일곱 번째 EP 앨범 'THUNDER FEVER(썬더 피버)'를 발매하고 타이틀곡 'THUNDER'로 활발한 활동을 펼쳤다. 지난달에는 서울에서 2025 단독 콘서트 'THUNDER FEVER'를 성료했으며, 오는 5월 일본, 6월과 7월에는 유럽 및 미주 총 16개 도시에서 투어를 이어간다.

투어뿐만 아니라 뜻깊은 행사를 통해 전 세계에 K-컬처를 소개하는 CIX의 글로벌 광폭 행보가 주목된다.

