투어스, 이번 타이틀도 길-게 간다…‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’ 21일 컴백

그룹 TWS(투어스)가 신곡 ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’로 팬들을 찾아온다.

TWS(신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 지난 11일 오후 10시 팀 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 ‘TRY WITH US’의 트랙리스트를 공개했다.

이에 따르면 신보에는 타이틀곡 ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’를 비롯해 수록곡 ‘Lucky to be loved’, ‘Random Play’, ‘Freestyle’, ‘심야 영화 (Now Playing)’, ‘GO BACK’ 총 6곡이 실린다.

긴 제목의 타이틀곡이 단연 눈에 띈다. ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’라는 문장형 제목에서 가슴 벅차오르는 청춘의 에너지를 느낄 수 있다. 이 곡은 마음 뛰는 순간을 망설임 없이 받아들이고, 원하는 곳을 향해 달려가자는 메시지를 담은 TWS의 ‘스무 살 찬가’다.

타이틀곡을 비롯해 트랙 전반에 ‘가장 뜨거운 스무 살’을 살아가는 TWS의 다채로운 이야기가 녹아 있다. 첫 번째 트랙 ‘Lucky to be loved’는 스무 살이 되어도 여전히 서툰 자신을 사랑해준 이에게 고마움을 전한다. ‘Random Play’는 친구들과 떠난 즉흥 여행의 신나는 순간을, ‘Freestyle’은 마음 가는 대로 부딪히는 청춘의 용기를 그렸다. ‘심야 영화 (Now Playing)’는 학교에서만 보던 친구들과 처음으로 심야 영화를 보러 간 날을 노래로 풀어냈다. 마지막 곡인 ‘GO BACK’은 알 수 없는 감정을 처음 마주한 멤버들의 생각을 엿볼 수 있다.

오는 21일 오후 6시 발매되는 미니 3집 ‘TRY WITH US’는 지금까지 해보지 못했던 것들에 즐겁고 용감하게 도전하는 스무 살 청춘의 이야기가 담긴다. 앞서 공개된 트랙 샘플러 영상에서 친근하고 선명한 ‘청량 비트’가 예고됐다.

