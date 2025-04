6회#360도#피날레…DAY6 ‘포에버 영’, 5월 체조 입성

밴드 DAY6(데이식스)가 5월 KSPO DOME에서 세 번째 월드투어의 피날레를 맞이한다.

DAY6는 5월 9일~11일, 16일~18일 총 6일간 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG> FINALE in SEOUL'(세 번째 월드투어 <포에버 영> 피날레 인 서울)을 개최하고 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에 단독 입성한다.

이번 공연은 KSPO DOME을 360도 오픈해 역대급 규모감을 선사할 것으로 기대를 모은다. DAY6는 지난해 4월 잠실실내체육관에서 개최한 첫 360도 공연 'DAY6 CONCERT <Welcome to the Show>'(웰컴 투 더 쇼)를 시작으로 9월 인천 인스파이어 아레나에서 새 월드투어 '<FOREVER YOUNG>'의 포문을 열었고 12월에는 '2024 DAY6 Special Concert 'The Present''(스페셜 콘서트 '더 프레젠트')로 'K팝 밴드 사상 최초' 고척스카이돔에 입성했다. 2025년 5월에는 공연 규모를 높이며 동시에 상징성을 갖는 KSPO DOME에서 데뷔 10주년을 빛낸다.

DAY6의 세 번째 월드투어 피날레 공연 티켓은 YES24에서 예매 가능하다. My Day(팬덤명: 마이데이) 5기에 한하여 오늘(10일) 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 5월 9일~11일의 3회차 공연 티켓이 오픈되며 11일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지는 5월 16일~18일의 4~6회차 티켓을 선예매할 수 있다. 4월 14일 오후 8시부터는 일반 예매가 열린다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

