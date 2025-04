휘브, 새 싱글 앨범 보니…강렬X아련 다 담았다 ‘하이라이트 메들리’ 공개

휘브(WHIB)가 네 번째 싱글 앨범 [BANG OUT(뱅 아웃)]의 신곡 맛보기를 선보였다.

휘브(제이더, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 인홍, 원준)는 어제(6일) 공식 SNS를 통해 네 번째 싱글 앨범 타이틀곡 ‘BANG OUT’과 수록곡 ‘Still Typing..(부제: 빈칸)’의 하이라이트 메들리를 공개했다.

타이틀곡 ‘BANG OUT’ 하이라이트 메들리 영상에는 다양한 바이크 컷과 멤버들이 바이크를 타고 질주하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. ‘BANG OUT’은 강렬한 헤비메탈 타입의 기타 리프와 덥스텝 사운드가 접목된 힙합곡으로, 그간 휘브가 보여준 모습과는 다른 차원의 색다른 카리스마가 돋보이는 곡이다.

특히 ‘좀 빨라 넋 나가 We gon’ ride’, ‘Do your game? Do your play’, ‘불 지펴 전부 불태워’와 같은 가사에서 느껴지듯, 게임 캐릭터가 된 휘브가 게임 스테이지를 깨고 다음 단계로 올라가는 것처럼 자신들의 한계를 깨부수고 앞으로 나아가겠다는 휘브의 의지를 담아냈다.

수록곡 ‘Still Typing..(부제: 빈칸)’에는 보다 더 감성적인 이미지들이 담겼다. ‘BANG OUT’과 사뭇 다른 느낌의 ‘Still Typing..(부제: 빈칸)’은 80년대 R&B를 현대적으로 재해석한 곡이다. 몽글한 일렉 피아노 사운드를 중심으로 시티 팝 무드를 더한 감성적인 멜로디가 특징인 이 곡을 통해 휘브의 보컬적 성장을 엿볼 수 있다.

휘브는 네 번째 싱글 앨범 [BANG OUT]을 통해 상반된 두 콘셉트를 완벽하게 소화하며 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이다. ‘BANG OUT’으로 파워풀하고 압도적인 에너지를 선사한 반면, 수록곡 ‘Still Typing..(부제: 빈칸)’에서는 아련하고 섬세한 분위기를 더해 애틋한 여운을 남겼다. 특히 이번 앨범에서는 더 성장한 가창력과 짙어진 음색이 돋보여 휘브만의 독창적인 퍼포먼스를 더욱 완성도 높게 펼쳐 나갈 것으로 기대된다.

강렬한 키 컬러 ‘마젠타’로 돌아온 휘브는 이번 컴백작으로 휘브만의 ‘음악적 자신감’을 세상에 선물할 것을 예고했다. 가상 세계 속 각기 다른 개성을 지닌 게임 플레이어로 변신한 멤버들, 또 이들이 보여줄 무한한 성장을 담아낸 네 번째 싱글 앨범 [BANG OUT] 대해 기대가 쏠리고 있다.

한편, 휘브는 오는 9일 오후 6시 네 번째 싱글 앨범 [BANG OUT]을 발매하며 본격적으로 컴백 시장에 뛰어든다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

