빅스 켄, 앨범 발매에 팬콘까지…또 빠지네, 매력에

빅스 켄이 생일 기념 팬 콘서트를 성공적으로 마무리했다.

켄은 지난 6일 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 팬 콘서트 '일구구RE:재환 일대기' 공연을 성공적으로 마쳤다. 'Happy Birthday Waltz'로 공연의 포문을 연 켄은 'Bye My Only Universe', 'When I Was Your Man', '늦잠', '시나브로 (Gradually)', 'Make Me Strong' 등 기존 발매곡과 커버곡 등 다채로운 무대로 자신의 음악 스펙트럼을 입증했다.

켄은 자신의 성장 일대기를 콘셉트로 한 공연 주제에 맞춰 다채로운 코너도 준비했다. 먼저 자신의 어린 시절부터 학창 시절까지의 추억을 되돌아보는 '재환 골든벨'부터 2000년대 추억의 히트곡을 맞추고 불러보는 '미니 노래방', 넷플릭스 중증외상센터의 ‘백강혁’으로 변신한 켄이 팬들의 고민을 해결해 주는 '중증내상센터' 등으로 즐거움을 전했다.

또한 켄은 두 회차로 진행된 이번 공연에서 샤이니의 'Lucifer'와 소녀시대 'Gee', 빅뱅 'FANTASTIC BABY'와 2NE1의 '내가 제일 잘 나가' 커버 댄스로 팬들을 사로잡기도 했다.

켄의 생일에 진행된 이번 공연은 팬들에게 잊지 못할 특별한 순간으로 남았다. 이날 정오 켄은 지난해 기프트 앨범에 수록됐던 곡 'LOVE DAY'를 온라인으로 발매했고 팬콘 무대에서 무대를 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

한편 공연을 마친 켄은 소속사를 통해 "항상 많은 사랑과 응원을 보내주는 팬덤 '애기별'에게 고마움을 전하고자 생일에 맞춰 앨범 발매와 팬콘을 진행하게 됐는데 저에게도 특별한 날로 남을 것 같다. 앞으로도 다양한 활동을 통해 팬들과 만날 수 있도록 열심히 준비하고 노력하겠다"고 전했다.

