베이비몬스터, 또 ‘전석 매진+시야 제한석 오픈’

베이비몬스터가 데뷔 첫 일본 투어를 순항 중인 가운데, 세 번째 도시인 오사카 현지를 뜨겁게 달궜다.

베이비몬스터는 지난 3일·4일 일본 오사카 아스에 아레나에서 '2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN JAPAN'을 개최했다. 평일임에도 당초 예정되어 있던 좌석이 모두 동이 나며 시야제한석까지 오픈, 양일간 2만여 명을 동원하며 막강한 현지 인기를 입증했다.

터질 듯한 함성 속 정규 1집 타이틀곡 'DRIP'으로 콘서트의 포문을 연 베이비몬스터는 'BATTER UP' 'CLIK CLAK' 'LIKE THAT' 'SHEESH' 등 히트곡 퍼레이드로 에너지를 폭발시켰다. 이들의 독보적인 라이브 퍼포먼스와 현장감 넘치는 밴드 사운드가 시너지를 이루며 관객들의 심장을 요동치게 만든 것.

베이비몬스터의 데뷔 서사가 녹아든 솔로 스테이지도 깊은 인상을 남겼다. 멤버들은 감성적인 발라드부터 파워풀한 랩까지 한층 업그레이드된 실력을 마음껏 뽐내며 '괴물 신예'의 무한한 가능성을 증명했다. 또 2NE1의 히트곡을 자신들만의 스타일로 재해석해 YG 걸그룹 계보의 저력을 실감케 했다.

오사카 팬들과의 첫 만남인 만큼 지치지 않는 열정으로 모든 것을 쏟아낸 베이비몬스터다. 풍부한 표정 연기와 여유로운 제스처로 몰입감을 높였고, 스테이지 곳곳을 자유롭게 누비며 팬들과 가까이 호흡했다. 토크타임에서는 간사이 사투리로 친근하게 소통해 현지 팬들을 웃음 짓게 하기도 했다.

이에 팬들은 기립박수와 떼창, 베이비몬스터의 데뷔 1주년을 축하하는 깜짝이벤트로 화답했다. 베이비몬스터는 "몬스티즈(팬덤명) 덕분에 데뷔 1주년을 맞이할 수 있었다. 앞으로도 많은 기념일을 함께 만들어가자"며 "오사카에서 공연할 수 있어서 행복하다. 모두에게 특별한 추억이 되길 바란다"고 진심을 전했다.

한편 이번 공연으로 총 4개 도시·12회에 걸친 데뷔 첫 일본 투어의 반환점을 돈 베이비몬스터는 카나가와와 후쿠오카로 향해 열기를 이어간다. K팝 걸그룹 일본 투어 최단 10만 관객 동원이라는 신기록을 쓰게 될 전망이며, 카나가와 공연은 추가 회차 확정에 이어 현지 OTT 플랫폼인 '훌루'를 통해서 독점 생중계된다.

