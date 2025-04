밴드 톡식X린지, 신곡 발매 기념 팝업 스토어 …음악·향수·미디어아트 결합

밴드 톡식(TOXIC)과 더 픽스의 린지(Leenzy)가 신곡 'NO WAY OUT' 발매를 기념해 특별한 팝업 스토어를 오픈했다.

지난 30일 '린지의 향수가게(feat. 알바생 톡식)'라는 이름으로 신촌에서 열린 이번 ‘NO WAY OUT’ 팝업 스토어는 'Miracle Morning'과 'Miracle Night' 1, 2부로 나눠 진행, 음악뿐만 아니라 미디어 아트와 향 콘텐츠 브랜드 'AC’SCENT'와의 협업을 통해 시그니처 향수를 제작하는 등 이색적인 경험을 선사하며, 두 아티스트의 음악 세계관을 오감으로 풍부하게 느낄 수 있는 특별한 기회를 제공했다.

팝업 스토어 내부는 총 5가지 테마 공간으로 꾸며졌다. 'NO WAY OUT' 가사를 시각화한 미디어아트 콘셉트 존, 아티스트의 실제 작업 환경을 엿볼 수 있는 작업실 재현 공간, 뮤직비디오 미공개 컷을 활용한 미디어아트 프로젝션 맵핑, 그리고 메인 테마인 '린지의 향수가게(feat. 알바생 톡식)', 팬들과의 미니 팬미팅, 그리고 팬들을 위한 사이니지 이벤트 등 다채로운 콘텐츠로 눈과 귀를 사로잡았다.

특히, 음악과 미디어 아트의 만남이 돋보였다. 신곡의 가사와 멜로디를 감각적인 미디어 아트로 구현한 작품들은 방문객들에게 시각적 즐거움을 선사했을 뿐만 아니라, 'NO WAY OUT'이 담고 있는 음악적 메시지에 대한 깊이 있는 공감을 이끌어냈다.

지난 2월 24일 발매된 'NO WAY OUT'은 혼란과 절망 속 탈출구를 향한 갈망을 강렬하게 그린 곡이다. 시크하면서도 긴장감 넘치는 기타 리프로 시작해 묵직한 드럼 비트가 분위기를 고조시키며, 톡식 특유의 호소력 짙은 보컬과 린지의 감성적인 피처링이 조화를 이뤄 곡의 몰입도를 높였다는 평을 받은 바 있다.

톡식은 KBS 'TOP밴드' 시즌 1 우승을 통해 실력을 입증, 2011년부터 2014년까지 다수의 앨범과 싱글을 발표하며 한국 록씬의 주목을 받았다. 지난해 한층 성숙해진 음악으로 돌아와 '부산국제록페스티벌', '카운트다운 판타지' 등 대형 페스티벌 무대에 올라 건재함을 재확인했으며, 파워풀한 라이브와 압도적인 무대 장악력으로 '페스티벌 강자'의 명성을 재확인시켰다.

톡식과 린지는 이번 팝업 스토어의 성공적인 마무리를 발판 삼아, 앞으로 곧 발매될 음원과 방송, 공연, 페스티벌 등 더욱 활발한 활동으로 팬들과 만날 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

