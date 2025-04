‘글로벌 행보’ 원팩트, 日 오사카·도쿄 라이브…현지 팬 사로잡았다

'K팝 라이징 스타' ONE PACT가 일본 공연을 통해 현지 팬들의 마음을 사로잡았다.

ONE PACT는 지난달 28일과 30일 오사카와 도쿄에서 '2025 ONE PACT HALL LIVE IN JAPAN : Outshine the Horizon'을 각 2회씩 총 4회 개최하며 일본 팬들과 특별한 만남을 가졌다.

데뷔 이후 꾸준히 일본 활동을 이어온 ONE PACT는 이번에도 전석 매진을 기록하며 뜨거운 현지 인기를 재확인했다. 최근 대만 팬콘서트의 성공에 이어 일본 공연까지 성황리에 마무리하며 탄탄한 라이브 실력과 압도적인 퍼포먼스로 글로벌 팬층을 확장해 나가고 있다.

이번 공연에서 ONE PACT는 강렬한 에너지가 돋보이는 '꺼져(FXXOFF)'로 화려한 포문을 열었다. 이어 역동적인 퍼포먼스의 'G.O.A.T'와 '몇 번의 하루(WAIT!)', 감성을 자극하는 '고백'과 '좋겠다' 무대까지 히트곡 퍼레이드로 공연장의 열기를 순식간에 끌어올렸다. 또한 멤버들의 탄탄한 보컬이 빛나는 'B2U'와 '멋진 거(Hot Stuff)' 무대로 세련된 퍼포먼스를 선보이며 관객들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다.

공연 내내 유창한 일본어로 관객과 진솔한 소통을 이어간 ONE PACT는 'WILD :'와 '& Heart', 'Never stop' 무대를 통해 그룹만의 독보적인 색깔을 선명하게 각인시켰다. 특히 뉴진스의 'OMG' 커버 무대에서는 멤버들의 러블한 반전 매력으로 현지 팬들을 매료시켰다.

공연 말미에는 'DESERVED'와 '100!'으로 무대를 압도하는 에너지를 선사했으며, 앵콜 무대로 'RUSH IN 2 U'와 '기다려왔어 널(Until now)'을 선보이며 마지막까지 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.

일본 공연을 성공적으로 마무리한 ONE PACT의 리더 종우는 소속사 아르마다이엔티를 통해 "일본 현지 팬분들의 뜨거운 성원 덕분에 행복한 무대를 완성할 수 있었다"며 "앞으로도 더욱 성장한 모습과 새로운 매력으로 찾아뵙겠다"고 소감을 전했다.

ONE PACT는 첫 번째 미니앨범 'Moment'를 시작으로 싱글 'PARADOXX', 두 번째 미니앨범 '[fallIn']', 그리고 최근 발매한 세 번째 미니앨범 'PINK CRUSH'까지 차별화된 음악적 정체성과 완성도 높은 퍼포먼스로 K-POP 씬에서 주목받는 라이징 스타로 자리매김하고 있으며, 앞으로도 다양한 글로벌 활동을 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

