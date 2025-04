베이비몬스터 ‘드립’ 퍼포먼스 영상, 1억뷰 돌파…무려 9번째

베이비몬스터의 첫 정규 앨범 더블 타이틀곡 드립(DRIP) 퍼포먼스 영상이 유튜브 1억 뷰를 돌파했다.

3일 YG엔터테인먼트에 따르면 드립 퍼포먼스 영상은 이날 오전 4시 52분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난해 11월 5일 공개된 지 약 148일 만이다.

이미 2억뷰를 돌파했던 뮤직비디오와 함께 쌍끌이 인기 견인이다. 팔과 다리를 활용해 온몸을 힘차게 터는 포인트 안무, 흘러내리는 멋을 표현한 제스처, 멤버들의 넘치는 에너지 등 뮤직비디오에서는 볼 수 없던 퍼포먼스 본연의 매력을 고스란히 담아낸 연출로 호평 받고 있다.

이로써 베이비몬스터는 1억 뷰 이상 영상을 총 9편 보유하게 됐다. K팝 걸그룹 데뷔곡 최단 1억 뷰(10일), 2억 뷰(33일) 신기록을 세우고 최근 3억뷰를 달성한 공식 쉬시(SHEESH) 뮤직비디오와 퍼포먼스 비디오, 베터 업(BATTER UP, 3억 뷰), 클릭 클락(CLIK CLAK, 1억 뷰), 포에버(FOREVER, 1억뷰), 스턱 인 더 미들(Stuck In The Middle, 1억 뷰) 뮤직비디오 등이 같은 조회수를 달성했었다.

드립 음원 역시 괄목할만한 성적을 거뒀다. 빌보드 글로벌과 빌보드 글로벌 200에 각각 16위·30위로 자체 최고 기록을 경신했으며 이 곡이 수록된 정규 1집 드립은 메인 차트인 빌보드 200에 149위로 처음 입성하기도 했다. 국내에서는 멜론 TOP100을 포함한 주요 음원 차트에서 장기간 차트인 중이다.

한편, 베이비몬스터의 데뷔 첫 월드투어도 순항 중이다. 서울, 뉴어크, 로스앤젤레스, 카나가와, 아이치 콘서트를 성공적으로 마친 이들은 3일부터 오사카 콘서트에 나선다. 또한 아시아뿐만 아니라 새롭게 추가된 북미 일정까지 총 20개 도시, 32회에 걸쳐 전 세계 팬들을 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]