글로벌 로맨스 플랫폼 헤븐리, 2025 상반기 꽉 채울 ‘청춘 로맨스 BL’ 3부작 라인업 공개

글로벌 로맨스 플랫폼 헤븐리가 청춘 로맨스 BL 작품으로 상반기 콘텐츠를 꽉 채운다.

헤븐리는 지난달 28일 공개한 '2반 이희수'(필름케이 제작)를 시작으로 3일 공개되는 '을의 연애'(W스토리 제작), 16일 공개되는 '무언가 잘못되었다'(무빙픽쳐스컴퍼니 제작) 등 ‘청춘 로맨스 BL’ 신작 라인업을 발표했다. 이번 라인업은 헤븐리가 엄선한 청춘 로맨스 장르의 BL 작품들로 구성, 풋풋하고 설레는 봄의 기운을 느낄 수 있는 작품들로 이용자들과 만난다.

먼저 최근 전 세계 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있는 '2반 이희수'는 동명의 웹툰을 원작으로 짝사랑 상담사로 학교에서 유명한 ‘희수’가 자신의 진정한 사랑을 찾아가는 이야기를 그렸다. '을의 연애'는 캠퍼스에서 만난 첫사랑과 8년 만에 회사에서 마주치는 이야기를 그린 재회 로맨스를, '무언가 잘못되었다'는 소꿉친구에서 친구 그 이상의 관계로 발전하는 동상이몽 로맨스로 팬들에게 설렘과 즐거움을 선사할 예정이다.

헤븐리는 작품성과 영상미를 겸비한 상반기 기대작들을 국내에 최초 공개하며 이용자들의 니즈를 충족시키고 있다. 제작사들과의 긴밀한 협업을 통해 작품에 대한 마케팅과 기획 등에 참여하는 만큼 세 작품을 비롯해 다양한 콘텐츠를 꾸준히 선보인다. 상반기 중에는 'Every you, Every me', '볼보이 택틱스', 'Pit bebe2' 등 해외 작품도 오픈할 예정이다.

헤븐리 측은 “‘2반 이희수’를 시작으로 ’을의 연애‘, ’무언가 잘못되었다‘까지 작품성과 완성도를 골고루 갖춘 청춘 로맨스 BL 작품 3부작을 국내 최초로 공개하게 되어 기쁘다. 앞으로도 다채로운 IP와 제작 역량을 지닌 제작사와 협력해 질 좋은 작품들을 선보일 수 있도록 노력하겠다“고 전했다.

