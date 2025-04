엔믹스 ‘노 어바웃 미’, 음방 3관왕 썼다…앵콜까지 잘 부르네

그룹 NMIXX(엔믹스)가 신곡 'KNOW ABOUT ME'(노 어바웃 미)로 음악 방송 3관왕을 달성했다.

NMIXX는 3월 17일 미니 4집 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드)와 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME' 발매 후 활발히 활동하고 있다. 지난 3월 26일과 28일, 30일에는 각각 MBC M '쇼! 챔피언', KBS 2TV '뮤직뱅크', SBS '인기가요'에서 1위 트로피를 차지하고 음악 방송 3관왕에 올라 언제나 커다란 사랑을 보내주는 엔써(팬덤명: NSWER)의 응원에 화답했다.

트로피 수상 후 펼친 앙코르 퍼포먼스는 국내외 K팝 팬들에게도 좋은 평가를 받았다. 차분하면서도 강한 인상을 남기는 곡의 분위기를 살리는 음색, 믿고 듣는 여섯 멤버 전원의 라이브 보컬 실력은 시청자를 만족시켰다.

음악 방송뿐만 아니라 각종 콘텐츠에서의 라이브 퍼포먼스도 화제를 모았다. 특히 3월 28일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈 - 박보검의 칸타빌레'에서는 신곡 'KNOW ABOUT ME'로 시선을 사로잡았고 예고 영상만으로도 기대를 모은 비욘세의 'Love On Top'(러브 온 탑) 라이브 커버 무대로 감탄을 자아냈다. 이외에도 DAY6(데이식스)의 'HAPPY'(해피), 로제의 'toxic till the end'(톡식 틸 디 엔드) 등 곡마다 색다른 감성을 보여주며 '명창 그룹'의 존재감을 각인시켰다.

