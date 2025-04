[SW뮤직] ‘핫’ 이어 ‘컴 오버’까지… 르세라핌, 이번에도 ‘쌍끌이 흥행’

그룹 르세라핌이 지난달 14일 발표한 미니5집 'HOT' 콘셉트 포토. 쏘스뮤직 제공.

르세라핌은 앨범에 수록된 모든 곡을 기대하게 만드는 그룹이다. 중독성을 자랑하는 타이틀곡뿐만 아니라 각기 다른 매력의 수록곡들까지 플레이리스트에 채우게 만든다.

지난달 14일 발매한 미니5집 ‘핫(HOT)’은 동명의 타이틀곡과 함께 수록곡 ‘컴 오버(Come Over)’로 쌍끌이 흥행을 이어가고 있다. 영국 유명 밴드 정글(Jungle)의 멤버 조쉬 로이드(J Lloyd)와 리디아 키토(Lydia Kitto)가 작업에 참여한 이 곡은 빈티지하고 몽환적인 분위기를 특징으로 한다. ‘지금 이 순간의 감정에 충실해 다 같이 춤추고 즐기자’라는 메시지의 가사와 리드미컬한 멜로디가 듣는 이들의 흥을 돋운다.

음악방송에서 선보인 ‘컴 오버’ 무대는 파워풀한 안무, 복고풍의 스타일링으로 ‘핫’과는 또 다른 느낌을 냈다. 이후 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 한국, 미국, 일본 ‘데일리 톱 송’ 차트에 진입하는 주목받았다. 지난달 31일에는 구글 안드로이드와 협업해 제작한 ‘컴 오버’ 뮤직비디오를 공개하면서 흥행에 힘을 실었다.

그룹 르세라핌이 2023년 발표한 정규1집 '언포기븐(UNFORGIVEN)' 콘셉트 포토. 쏘스뮤직 제공.

타이틀곡과 수록곡 동시 히트의 역사는 정규1집을 발표한 2023년으로 거슬러 올라간다. ‘언포기븐(UNFORGIVEN)’의 수록곡 ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’가 그 시작이었다. 저지 클럽(Jersey Club) 스타일의 리듬을 이용해 ‘금기’라는 소재를 매력적으로 푼 곡으로 파워풀한 도입부와 특히 힘차게 팔을 뻗는 안무와 ‘Boom boom boom 내 심장이 뛰네’, ‘I’m a mess’ 등 반복되는 가사로 강한 중독성을 전파했다.

챌린지 열풍이 불면서 흥행 가속이 붙었다. 정규1집 활동이 종료된 후 음악방송 1위를 차지해 인기를 증명하기도 했다. 현재 스포티파이에서 누적 재생 수 2억 회를 돌파했으며 미국 음악 전문 매체 빌보드의 ‘글로벌 200’, ‘글로벌 (미국 제외)’ 차트와 애플뮤직이 발표한 연간 차트 ‘2024년 톱 100:한국’에 진입하는 등 여러 차트를 휩쓸었다. ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’는 팀을 대표하는 노래 중 하나가 됐다.

그룹 르세라핌이 2024년 2월 선보인 미니3집 '이지(EASY)' 콘셉트 포토. 쏘스뮤직 제공.

지난해 2월 선보인 미니3집 ‘이지(EASY)’ 수록곡 ‘스마트(Smart)’ 역시 돌풍을 몰고 왔다. 하나를 보면 열을 간파하는 영리함으로 이 세상의 위너가 되겠다는 포부를 담은 곡이다. 타이틀곡에서 선보인 올드스쿨 힙합 댄스와 달리 그루브한 움직임과 트로피컬 컬러의 의상을 내세운 ‘스마트’는 국내 가수의 음원 중 한국을 제외한 전 세계 스포티파이 리스너들이 2024년 상반기 동안 가장 많이 들은 곡을 집계한 ‘2024 한국 음악 글로벌 임팩트 리스트’ 3위에 올랐다. 빌보드의 ‘글로벌(미국 제외)’에 15주 연속 진입하며 장기 흥행에 성공한 것은 물론 ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’에 이어 두 번째로 수록곡으로 뮤직비디오 조회 수 1억 건을 달성했다.

그룹 르세라핌이 2024년 8월 발매한 미니4집 ‘크레이지(CRAZY)’ 콘셉트 포토. 쏘스뮤직 제공.

‘1-800-hot-n-fun’도 주목할 만하다. 무엇을 하든 온몸을 불태워서 미친 듯 즐겁게 임하는 태도를 보여주는 곡으로, 강렬한 기타 리프에 힙합 사운드가 더해져 르세라핌의 새로운 모습을 보여준다. 그간 록(Rock) 사운드가 가미된 곡에서 두드러진 매력을 보여줬던 만큼 ‘1-800-hot-n-fun’을 만나 제대로 시너지를 냈다.

이 곡은 지난해 서울과 일본 4개 도시에서 개최된 ‘르세라핌 팬미팅 피어나다(LE SSERAFIM FAN MEETING FEARNADA) 2024 S/S’에서 선공개된 곡이다. 팬들의 빗발친 발매 요청에 그해 8월 공개된 미니 4집 ‘크레이지(CRAZY)’에 수록됐다. 이후 르세라핌은 미국 CBS ‘더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어(The Late Show With Stephen Colbert)’의 유튜브 시리즈 ‘레이트 쇼 미 뮤직(Late Show Me Music)’에 출연해 무대를 선보이기도 했다. 이 곡은 영국 음악 매거진 NME가 발표한 ‘2024년 베스트 K-팝 25선(THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2024)’ 9위에 올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]