오마이걸, ‘데뷔 10주년’ 선물 낸다…4월9일 ‘Oh My’ 발매

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 데뷔 10주년 기념 스페셜 싱글을 선보인다.

소속사 WM엔터테인먼트는 31일 0시 공식 SNS를 통해 오마이걸 스페셜 싱글 'Oh My'의 커밍순 이미지를 공개하며, 깜짝 신곡 발매 소식을 알렸다. 'Oh My' 커밍순 이미지에는 깊은 바다를 연상케 하는 푸른빛 배경 위로 곡 제목과 발매일 등이 적혀 있다.

오는 4월 9일 오후 6시 발매되는 스페셜 싱글 'Oh My'는 오마이걸이 미니 10집 'Dreamy Resonance' 발매 이후 약 8개월 만에 내놓는 싱글이다.

오마이걸은 지난 2015년 데뷔 이래 'CUPID', 'CLOSER', ‘비밀정원’, ‘불꽃놀이 (Remember Me)’, ‘다섯 번째 계절 (SSFWL)’, ‘살짝 설렜어 (Nonstop)’, ‘Dolphin’, ‘Dun Dun Dance’, ‘여름이 들려 (Summer Comes)’ 'Classified' 등 특유의 신비롭고 몽환적인 감성이 담긴 곡들로 대중적인 사랑을 받으며 '국민 걸그룹'으로 자리매김했다.

다음달 19~20일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2025 OH MY GIRL CONCERT 'Milky Way'' 개최를 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]