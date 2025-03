데이식스, 5월 체조경기장 입성 ‘총 6회 360도 개방’…데뷔 10주년 정점 우뚝

DAY6(데이식스)가 총 6회 360도 풀 개방 스케일의 KSPO DOME(올림픽체조경기장) 단독 공연으로 세 번째 월드투어의 피날레를 맞이한다.

JYP엔터테인먼트는 31일 0시 공식 SNS 채널에 포스터를 게재하고 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG> FINALE in SEOUL'(세 번째 월드투어 <포에버 영> 피날레 인 서울) 개최 소식을 알렸다. 이에 따르면 DAY6는 5월 9일~11일, 16일~18일 총 6일간의 월드투어 피날레 공연으로 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에 단독 입성한다.

이번 공연은 총 6일간 진행되며 공연장을 360도 오픈해 KSPO DOME 어디서든 DAY6의 무대를 만날 수 있는 역대급 규모감을 선사할 전망이다. 지난해 4월 첫 360도 공연 'DAY6 CONCERT <Welcome to the Show>'(웰컴 투 더 쇼)를 잠실실내체육관에서 진행한 이들은 9월 인천 인스파이어 아레나에서 새 월드투어 '<FOREVER YOUNG>' 포문을 열었고, 12월에는 '2024 DAY6 Special Concert 'The Present''(스페셜 콘서트 '더 프레젠트')로 'K팝 밴드 사상 최초' 고척스카이돔 입성 기록을 세웠다. DAY6는 2015년 11월 약 1천 석 규모의 예스24 무브홀에서 시작해 공연 규모를 넓혀오며 성장사를 썼고 2025년 5월 KSPO DOME에서 대폭 확장된 공연 스케일로 관중을 매료하고 데뷔 10주년을 한층 뜻깊게 빛낸다.

특별한 추억이 될 해당 공연으로 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'의 대미를 장식한다. 9월 인천에서 4만여 만원 관객과 더불어 투어 시작을 알린 DAY6는 세계 각지 무대를 통해 존재감을 새겼고, 거듭되는 전 회차 전석 매진 성황 속 투어를 이어가고 있다. 팬들의 성원에 힘입어 대규모 월드투어 엔딩을 데뷔 첫 KSPO DOME 단독 공연으로 장식하고 다시 한번 'K팝 대표 밴드' 위상을 떨친다.

최근 새 월드투어 <FOREVER YOUNG> 일환 국내 지역 공연을 성료한 이들은 4월 6일~7일 시드니에서 무대를 펼친다. 9일 멜버른, 12일 뉴질랜드 오클랜드, 16일~17일 로스앤젤레스(이하 현지시간), 19일 뉴욕, 26일~27일 요코하마, 5월 3일 자카르타로 이어지며 9일~11일과 16일~18일 서울에서 총 23개 지역 45회 규모 월드투어의 정점을 찍는다. 해당 공연에 관한 자세한 사항은 추후 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

