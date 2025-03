누에라, 열도 홀린다…日 대형 페스티벌 출격

누에라(NouerA)의 발걸음이 일본을 향했다.

누에라는 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 진행하는 '케이스타일 파티(Kstyle PARTY)' 참석을 위해 29일 오전 김포 국제공항을 통해 출국했다. 이들은 오는 30일 '케이스타일 파티'의 두 번째 날 오프닝 무대에 오른다.

특히 데뷔 약 한 달 만에 일본에서 열리는 대형 페스티벌 라인업에 이름을 올렸다는 점에서 눈길을 끌었다. 이뿐만이 아니다. 일본을 향한 누에라는 다양한 이벤트를 진행하며 일본 팬들과 더욱 가까이에서 소통할 계획이다.

누에라와 일본의 인연은 특별하다. 누에라는 앞서 정식 데뷔 전부터 일본 팬 미팅 'Thank you MA1 : Hello NouerA'를 개최했으며, '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬'에서 선공개곡 '무한대 (無限大)' 퍼포먼스를 최초로 공개하기도 했다.

누에라는 최근 데뷔 미니앨범 'Chapter: New is Now'를 발표하고 활발한 활동을 펼치는 중이다. 누에라는 파워풀한 'N.I.N(New is Now)'에 완벽한 칼군무, 독특한 댄스 브레이크를 더해 국내는 물론, 글로벌 팬들에게 설렘을 전했다.

한편 누에라는 정식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받았으며, 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상하며 화제를 모았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

