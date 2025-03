펜타곤 후이, 30주년 ‘사랑은 비를 타고’ 캐스팅…“영광, 발전한 모습 보일 것”

펜타곤 후이. 보더리스컴퍼니 제공

그룹 펜타곤 후이(HUI)가 뮤지컬 무대에서 가족애를 전한다.

후이는 다음달 29일부터 서울 강남구 백암아트홀에서 공연되는 창작 뮤지컬 ‘사랑은 비를 타고’에서 동현 역을 연기한다.

올해 30주년을 맞은 사랑은 비를 타고는 부모를 잃고 어린 동생들을 돌보며 살아온 맏형 동욱의 마흔 번째 생일날 막냇동생 동현이가 집으로 돌아오면서 생기는 갈등과 화해의 순간을 그린다.

후이는 소속사 큐브 엔터테인먼트를 통해 “역사와 전통이 깊은 사랑은 비를 타고 30주년 기념 공연에서 동현 역할을 맡아 정말 영광스럽고 감사하다”고 소감을 전했다.

이어 “관객분들에게 공감이 되고 따뜻한 이야기로 오랫동안 사랑받은 작품인 만큼 연기와 노래 모두 한 단계 더 발전한 모습으로 공연장에서 뵙겠다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다”고 말했다.

후이가 연기하는 동현은 7년 만에 집에 돌아와 형과 다시 한번 갈등을 빚으며 그 속에서 가족의 의미를 차츰 깨달아 가는 반항적이면서도 여린 인물이다. 가족 간의 진심 어린 대화와 과거의 상처들을 풀어나가며 관객들의 공감을 자아낼 예정이다.

후이는 최근 뮤지컬 ‘블러디 러브’에서 드라큘라의 충직한 집사 디미트루를 맡아 후미트루 그 자체였다는 평가를 받았다. 이번 작품에서는 어떤 진정성 있는 연기를 선보일지 기대가 모인다.

한편 후이는 지난해 첫 미니 앨범 ‘후 이즈 미:콤플렉스(WHU IS ME : Complex)’을 발매하고, 디지털 싱글 ‘이지 댄스 Feat. 권은비(Easy dance)’, ‘잡초 (With 장혜진)’와 디지털 싱글 앨범 ‘후 이즈 케빈(WHU IS KEVIN)’을 발표하며 자신만의 음악 세계를 선보였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

