원팩트, 일본 이어 대만 팬콘서트 성료…차세대 ‘한류 아이콘’ 증명

차세대 '한류 아이콘' ONE PACT가 대만 팬콘서트를 성공적으로 마무리하며 글로벌 팬심을 사로잡았다.

ONE PACT는 지난 3월 22일과 23일 양일간 대만 타이베이에서 '2025 ONE PACT FAN-CON in Taipei'를 개최하고 현지 팬들을 만났다.

지난 3월 초 국내 음악 방송 활동을 마무리한 ONE PACT는 이번 대만 팬콘서트를 통해 일본에 이어 아시아 팬들에게 확실한 눈도장을 찍으며 새로운 도약을 알렸다. 이번 팬콘서트에서는 다채로운 셋리스트와 풍성한 볼거리로 대만 팬들을 위한 특별한 무대를 선사했다.

강렬한 에너지가 넘치는 '꺼져(FXXOFF)'와 매혹적인 '멋진 거(Hot Stuff)'로 화려하게 포문을 연 ONE PACT는 공연 내내 현지 팬들과 적극적으로 소통하며 분위기를 고조시켰다. 원팩트는 단순한 공연을 넘어 대만어 배우기, 안무 토크 등 다채로운 이벤트로 팬들과 더욱 가까워졌으며, 팬들과의 '티키타카' 케미로 차세대 '한류 아이콘'으로서의 매력을 여실히 드러냈다.

특히, 멤버 개개인의 개성이 돋보이는 5인 5색 매력이 돋보이는 완벽한 팀워크를 자랑하는 단체 무대로 공연장의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

뿐만 아니라 '몇번의 하루(WAIT!)'와 'B2U' 무대에서는 ONE PACT만의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 유감없이 선보였다. 청량함과 강렬함이 공존하는 다채로운 퍼포먼스는 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈고, '1초 노래왕', '1등은 앤하트' 등 팬 참여형 이벤트는 공연을 더욱 특별하고 친밀하게 만들었다.

이어진 무대에서는 'illusion', 'DESERVED', '좋겠다(Must Be Night)', '100!'을 통해 ONE PACT의 뛰어난 음악적 아이덴티티를 다시 한번 입증했다. 마지막 앵콜곡인 '기다려왔어 널(Until now KR ver.)'과 'RUSH IN 2U'는 팬콘서트의 감동을 최고조로 끌어올리며, 화려한 피날레를 장식했다.

리더 종우는 "대만 팬분들의 뜨거운 사랑에 깊이 감사드린다"라며 "앞으로도 더 좋은 모습으로 팬들을 찾아뵙겠다"고 이번 팬콘서트의 소감을 전했다.

대만에서 팬콘서트를 성료한 원팩트는 다양한 무대와 음악 활동으로 팬들에게 찾아갈 예정이다.

