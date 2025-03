데뷔 1주년 앞둔 나우어데이즈, 깜짝 콘텐츠 'NOWB-DAYS' 선보인다

신인 보이그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 데뷔 1주년을 앞두고 다채로운 콘텐츠를 선보인다.

큐브엔터테인먼트는 26일 공식 SNS 채널을 통해 나우어데이즈의 데뷔 1주년 기념 이벤트 'NOWB-DAYS' 포스터를 공개했다. 다양한 색의 조화와 키치한 감성으로 표현된 노트를 바탕으로 나우어데이즈가 일주일간 다양한 매력으로 팬들을 사로잡을 것을 예고했다.

'NOWB-DAYS' 스케줄러에서는 이날부터 데뷔일인 오는 4월 2일까지 공개되는 풍성한 콘텐츠들이 눈을 사로잡았다. 나우어데이즈가 데이앤(팬덤 명)에게 보내는 특별한 초대를 시작으로 포토 부스 콘텐츠, 사흘간 진행되는 'NOW Playing', 공식 인스타그램을 통해 오픈될 특별 콘텐츠, 데뷔 1주년을 앞두고 공개되는 전야 콘텐츠, 대망의 데뷔 1주년 당일까지 멤버들이 준비한 정성 가득한 선물을 전한다.

이번 이벤트는 나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)의 지난 1년 동안 활동을 되짚어보고 소중한 응원을 보내준 팬들과 특별한 추억을 만들기 위해 기획됐다. 나우어데이즈가 팬들을 위해 어떤 콘텐츠를 준비했을지, 팬들의 기억에 남을 선물 같은 하루를 어떻게 완성할지 기대가 모인다.

나우어데이즈는 지난해 4월 2일 데뷔해 싱글 1집 ‘NOWADAYS’, 디지털 싱글 'Rainy day (비가 오는 날엔 (2024 Remake ver.))', 싱글 2집 ‘NOWHERE’, 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)' 등을 발매하며 가파른 성장세를 보여줬다. 특히 ‘코리아 그랜드 뮤직 어워즈(KGMA)’의 IS 루키상에 이어 '32주년 한터뮤직어워즈 2024(HMA 2024)'에서 블루밍 스타상을 수상하며 뜻깊은 한 해를 보냈다.

