방시혁, BTS 제이홉 옆에서 달라진 비주얼 눈길 [스타★샷]

방시혁 의장이 제이홉의 콘서트를 방문했다. 사진 = 방시혁 SNS 계정

방시혁 하이브 의장이 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 제이홉의 솔로 월드투어를 직접 응원하기 위해 나섰다.

24일 방시혁 의장은 SNS 계정에 “You killed it, and ARMY completed you!”라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 방시혁은 제이홉의 솔로 월드투어 ‘HOPE ON THE STREET’ 공연을 관람한 후 인증샷을 남겼다. 제이홉과 나란히 카메라를 바라보며 활짝 미소를 짓고 있는 모습이 담겨 있다. 선글라스를 착용하고 붉은색의 강렬한 무대 의상을 입은 제이홉과 몰라보게 날씬해진 모습으로 밝은 미소를 짓고 있는 방시혁의 모습이 시선을 사로잡는다.

한편, 방시혁 의장은 2월 20일 한국경제인협회 제64회 정기총회 신규 회원 자격으로 참석하면서 체중이 줄어든 모습으로 등장해 화제를 모았다.

제이홉은 지난 21일 ‘MONA LISA’의 음원과 뮤직비디오를 공개하며, 18일부터 북미 투어를 이어가고 있다. 또한, 오는 4월 5일과 7일에는 한국 솔로 가수 최초로 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 단독 공연을 펼칠 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

