“에이티니는 빛” 에이티즈 우영·여상, 로맨틱한 스케치북 고백 [SW현장]

그룹 에이티즈가 빛을 찾아 떠나는 여정을 통해 에이티니(공식 팬덤명)를 향한 마음을 표현했다.

에이티즈는 23일 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 에이티즈 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울('TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' FINALE IN SEOUL)'의 마지막날 공연을 개최했다.

이날 공연은 빛을 찾는 에이티즈의 여정을 담아 ‘위 아 더 라이트(WE ARE THE LIGHT)’, ‘로스트(LOST)’, ‘투워즈 더 라이트(TOWARDS THE LIGHT)’, ‘프라임 타임(PRIME TIME)’, ‘윌(WILL)’까지 다섯 개의 파트로 구성됐다.

여산, 산, 우영의 ‘잇츠 유(IT's You)는 그루비한 무대로 분위기를 반전시키면서 세 번째 장 ‘투워즈 더 라이트(TOWARDS THE LIGHT)’의 문이 열렸다. 청춘 드라마의 한 장면을 연상케하는 윤호, 민기의 ‘유스(Youth)’는 가수의 꿈을 키우는 두 사람의 대화가 공중전화 박스를 사이에 두고 연출돼 눈길을 끌었다. 메인보컬 종호의 ‘에브리띵(Everything)’에 이어 홍중과 성화가 힙한 ‘매츠(MATZ)’ 무대, 가장 최근 발표한 앨범이자 미국 ‘빌보드 200’에서 두 번째 1위를 안겨준 타이틀곡 ‘아이스 온 마이 티스(Ice On My Teeth)로 네 번째장 ‘프라임 타임(PRIME TIME)’이 절정을 향해갔다.

그룹 에이티즈가 23일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 2025 에이티즈 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울('TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' FINALE IN SEOUL)'의 피날레를 장식했다. KQ엔터테인먼트 제공.

반전의 무대는 계속됐다. “ARRIBA(아리바)”라는 관객들의 외침에 힘입어 ‘아리바(ARRIBA)’ 무대가 힘찬 출발을 알렸다. 스페인어로 ‘건배’를 뜻하는 아리바는 서부 영화 속 선술집을 방불케 하는 리얼한 무대가 꾸며졌다. 다양한 소품과 멤버들의 연기가 어우러져 듣고 보는 재미를 동시에 전했다. 이어진 ‘DJANGO’ 무대 역시 눈 뗄 수 없이 휘몰아쳤다. 특히 테이블 위에서 펼쳐지는 윤호의 퍼포먼스가 시선을 사로잡았다.

영화 ‘러브액추얼리’의 한 장면을 연상케 하는 우영과 여상의 귀여운 스케치북 이벤트도 있었다. ‘진짜 우리 마음을 전할게/마지막 날이니까/에이티니는 나에게 길을 밝혀주는 빛이야/인생의 모든 순간에/함께해줘서 고마워/우리도 에이티니에게 그런 존재가 되어줄게/에이티니 사랑해’라는 글귀를 하나씩 넘겨갔다.

데뷔 초부터 해적 콘셉트를 내세웠던 에이티즈의 세계관도 절정을 향해갔다. 거대한 문어 다리가 등장한 원더랜드(WONDERLAND)는 현란한 성화의 검술 액션으로 엔딩을 장식했다. 관객들의 “앵콜” 외침에 무대에 다시 오른 에이티즈는 돌출 무대를 돌며 마지막 공연을 찾아준 팬들과 눈을 맞췄다. ‘

이날은 멤버 윤호의 생일으로 무대 중간중간 멤버와 팬들의 축하 인사가 전해졌다. 공연 말미 다시 한 번 축하를 받은 윤호는 “생일 중에 최고로 행복했던 순간이다. 축하받은 만큼 올해도 더 파이팅 해서 행복만 주는 윤호가 되겠다”고 약속했다. 마지막 인사에 앞서 멤버들이 미리 준비한 영상 메시지가 에이티니(팬덤 명)에게 감동을 안겼다.

2025 에이티즈 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울은 지난해 시작한 월드투어의 마지막 공연이다. 서울을 시작으로 일본을 거쳐 북미 10개 도시에서 13회 공연, 유럽 9개국에서 14회 공연을 펼치며 약 1년 2개월만에 시작점인 서울로 돌아왔다. 그간 방탄소년단에 이어 두 번째로 뉴욕 '시티 필드(Citi Field)' 무대에 올랐으며, 알링턴 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)', 프랑스 파리 '라 데팡스 아레나(La Défense Arena)'에도 우뚝 섰다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

