카드(KARD), 유럽·라틴 아메리카 투어 비하인드…현지 팬들 'Dímelo' 떼창

혼성그룹 카드(KARD)가 라틴 아메리카 투어의 비하인드 영상을 공개했다.

카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)는 지난 22일 공식 유튜브 채널을 통해 라틴 아메리카 투어 비하인드 영상 'Dímelo' 스페셜 비디오를 업로드했다.

영상에는 지난 1월 라틴 아메리카 5개 도시에서 진행된 'KARD 2025 TOUR [Where To Now?] in Latin America'의 비하인드가 담겼다. 네 멤버가 무대를 즐기는 장면과 현지 관광에 나선 모습 등이 다채롭게 펼쳐지며 눈과 귀를 모두 사로잡았다.

특히, 미니 3집 'RIDE ON THE WIND'의 수록곡이자 라틴 팝 장르의 곡 'Dímelo'의 라이브 무대가 특별함을 더했다. 현지 팬들과 함께 스페인어 가사를 떼창하는 것은 물론, 관객들과 교감에 나서며 뜨겁게 호흡하는 카드의 모습이 투어의 생동감을 전했다.

한편, 카드는 지난해 유럽 11개 도시를 거쳐 올해 1월 라틴 아메리카 5개 도시에서 투어를 성료하며 글로벌 존재감을 빛냈다. 멤버 BM은 최근 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들(BEEF)' 시즌 2에 캐스팅되며 할리우드 진출을 본격화했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

