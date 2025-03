규현, 마카오 뜨겁게 달궜다…현지 보이그룹 멤버와 듀엣 무대

가수 규현이 마카오를 다양한 컬러로 물들였다.

규현은 지난 22일 마카오에서 솔로 데뷔 10주년 기념 아시아 투어 'KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' IN MACAO'를 열고, 팬들과 만났다.

이날 규현은 폭발적 밴드 사운드로 찬란한 시작을 알리는 'Restart'에 이어 '투게더 (Together)', '기지개 (Journey)', 'Last Poem'으로 컬러칩 같은 매력을 차례로 꺼내 보였다.

특히, 규현은 그간의 음악 여정을 집약한 세트리스트 속에 발라드, 댄스, 팝, 뮤지컬 넘버를 연상시키는 대곡 등 다채로운 장르를 아우르며 자신의 정교한 음악 세계를 프리즘처럼 생동감 있게 펼쳐냈다.

OST와 슈퍼주니어 메들리는 물론, 어느덧 투어의 시그니처 이벤트로 자리매김한 규현의 객석 방문은 특별한 추억을 선사하며 팬들의 마음을 온기로 가득 채웠다.

각 지역 맞춤형 선곡 역시 현지 팬들에게 뜨거운 반응을 얻었다. 이번 공연에는 홍콩 인기 보이그룹 미러(MIRROR) 멤버 Keung To가 게스트로 출격한 가운데, 규현은 Keung To와 함께 '밀리언조각 (A Million Pieces)'과 그의 대표곡을 가창하며 두 배의 감동을 전했다.

이어진 앙코르 무대에서 규현은 홍콩 인기 가수 Hins Cheung의 대표곡 '상상 속의 낙원(隱形遊樂場)'과 타이베이 인기 가수 Eric Chou의 'Unbreakable Love(永不失聯的愛)', 'How Have You Been?(你, 好不好?)'을 부르며 마지막까지 현지 팬들에게 깊은 감동과 여운을 남겼다.

규현은 오는 4월 5일 마닐라에서 아시아 투어의 피날레를 장식하며, 약 4개월 간의 대장정을 마무리한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

