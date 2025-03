노라조-모스트, ‘빌런의 나라’ 첫 OST 오늘 22일 발매

노라조와 MOST(모스트)가 참여한 ‘빌런의 나라’ OST Part.1 앨범이 오늘 22일 발매된다.

이번 ‘빌런의 나라’ OST Part.1에는 극의 코믹 테마송 '빌런이 되어줘 - 노라조'와 오프닝 타이틀곡 'Say My Name - MOST(모스트)'가 수록됐다.

첫 번째 트랙 '빌런이 되어줘'는 위트 넘치는 가사와 중독성있는 후렴구가 인상적인 곡으로, 국민 흥 듀오 '노라조'가 가창에 참여해 시트콤 특유의 유쾌한 에너지를 한껏 극대화시켰다.

신예 아티스트 MOST(모스트)가 참여한 두번째 트랙 'Say My Name'은 경쾌한 스윙 재즈 리듬과 MOST(모스트)의 리드미컬한 보컬이 유려하게 조화를 이루는 곡이다.매회 오프닝을 감각적으로 채워 극의 활기찬 시작을 알리고 기대감을 더할 예정이다.

이번 '빌런이 되어줘'와 'Say My Name'은 드라마의 음악감독 이창희의 곡으로 HUGO와 Poli가 협업해 완성도를 높였으며, 시트콤의 유쾌한 분위기와 감동을 한층 더 끌어올리는 웰메이드 OST를 탄생시켰다.

KBS 2TV 수목 시트콤 '빌런의 나라'는 K-줌마 자매와 똘끼 충만 가족들의 때론 거칠면서도 때론 따뜻한 일상을 담은 시추에이션 코미디 드라마로, 오나라, 소유진, 서현철, 송진우, 박영규, 최예나 등 역대급 배우 라인업을 자랑하며 시트콤의 본격적인 부활을 알렸다.

한편, 노라조와 MOST(모스트)가 참여한 ‘빌런의 나라’ OST Part.1 앨범은 오늘 22일 오후 6시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

