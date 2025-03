솔라, 오늘(20일) 'WANT' 예약 판매 돌입…하트 펜던트 키링 '소장가치 UP'

마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라는 오늘(20일) 오후 3시 각종 음반 사이트를 통해 두 번째 싱글 'WANT(원트)'의 예약 판매를 시작했다.

솔라는 오늘(20일) 오후 3시 각종 음반 사이트를 통해 두 번째 싱글 'WANT(원트)'의 예약 판매를 시작했다.

'WANT'는 'PLVE' 버전과 'POCAALBUM' 버전 등 총 2종으로 구성됐다. 특히 'PLVE' 버전에는 하트 펜던트 키링과 프레임 포토가, 'POCAALBUM' 버전에는 포토 스탠드 패키지와 스티커 등의 다채로운 구성품이 담겨 팬들의 소장 욕구를 자극한다.

솔라는 예약 판매에 앞서 'WANT'의 커밍업 포스터를 공개하며 컴백 분위기를 고조시켰다. 핑크빛 포스터에는 베일에 싸인 실루엣과 함께 'What do you want? / 다른 건 신경 쓰지 마 / Love is coming up' 등 용기를 전하는 노랫말이 적혀있어 궁금증을 더했다.

'WANT'는 좋아하는 상대에게 달려갈 수 있는 용기와 설렘을 가득 담아 솔라만의 밝고 당당한 매력을 전한다. 이를 위해 솔라는 사랑에 주저하는 이들의 '시크릿 파트너'로 변신, 따뜻한 응원의 메시지를 선사할 예정이다.

솔라의 두 번째 싱글 'WANT'는 오는 4월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

