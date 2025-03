‘뷰티풀 마인드’ 엑디즈 건일, 반전의 드러머

엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH) 건일이 새 앨범 개별 티저 속 반전 매력을 선보였다.

JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 미니 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)를 발매한다. 컴백에 앞서 지난 14일부터 공식 SNS에 주연, 준한(Jun Han), 오드(O.de), 가온, 정수의 개별 티저를 순차 공개한데 이어 19일 정오와 오후 6시에는 리더이자 드러머 건일의 포토와 비주얼 필름을 게재했다.

사진 속 건일은 시크함, 장난꾸러기, 힙한 무드 등 다양한 콘셉트를 소화하며 반전 매력을 뽐냈다. 비주얼 필름에서는 무게감 있는 눈빛과 스트릿한 분위기로 '록앤롤' 에너지를 발산해 새로운 즐거움을 전할 엑스디너리 히어로즈의 신보를 기대케 했다.

컴백 타이틀곡 'Beautiful Life'는 몰입도를 최상으로 끌어올리는 사운드와 통쾌한 가사가 시너지를 이룬다. 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'FIGHT ME'(파이트 미), 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크), 'Diamond'(다이아몬드), 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터))까지 총 7트랙이 실리며 엑스디너리 히어로즈 멤버 전원이 전곡 곡 작업에 참여해 폭넓은 음악 역량을 자랑한다.

최근에는 새 월드투어 개최와 글로벌 뮤직 페스티벌 출연 소식을 전해 활약 기대감을 더했다. 엑스디너리 히어로즈는 오는 5월 2일부터 5일까지 서울에서 월드투어 'Xdinary Heroes <Beautiful Mind> World Tour' 시작을 알리는 단독 공연을 개최한다. 올여름에는 세계적인 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에 올라 최상의 밴드 퍼포먼스로 월드와이드 음악팬들을 사로잡는다.

