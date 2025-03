패기 넘친다…뉴비트, ‘RAW AND RAD’ 하라메 공개

신인 그룹 뉴비트가 다채로운 음악 색깔을 예고했다.

그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 18일과 19일 공식 SNS를 통해 정규 1집 'RAW AND RAD'의 하이라이트 메들리 영상과 트레일러 필름을 공개했다.

먼저 공개된 하이라이트 메들리 영상에는 선공개곡 'JeLLo(힘숨찐)', 'HICCUPS'를 비롯해 타이틀곡 'Flip the Coin', 'Intro : RAW AND RAD(feat. Khundi Panda)(Prod. Maalib)', 'Sounds like Money', '너,나 +,-', 'F.L.Y(Prod. 임현식)', 'Wonder(Solo. 전여여정)', 'We Are Young', 'Outro : ZERO-SUM GAME(Prod. Maalib)', 'Highs&Lows(Hi&Love)'까지 총 11곡의 하이라이트 구간이 담겨있다.

턴테이블 위를 달리는 뉴비트의 캐릭터가 등장해 개성 넘치는 사운드와 비트를 비롯해 올드 스쿨 장르, 뉴비트의 매력적인 보컬을 만나볼 수 있는 곡을 선보인다. Maalib, 비투비 임현식, Khundi Panda 등 실력파 뮤지션들이 프로듀싱 및 피처링에 참여를 예고했다.

이어 공개된 트레일러 필름 'RAD'는 제니의 ZEN을 연출한 조기석 감독이 메가폰을 잡았다. 뉴비트가 자신들에게 잠재된 특별한 힘을 발견하고 변화하는 스토리를 담는다.

'RAW AND RAD'는 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 소년들의 패기를 담은 앨범이다. 뉴비트는 정제되지 않은 날것 그대로의 모습으로 가장 빛나는, 진취적인 소년들의 이야기를 그려낼 예정이다.

비트인터렉티브에서 8년 만에 선보이는 그룹 뉴비트는 Mnet '보이즈 플래닛' 출신 박민석과 그룹 TO1 출신 전여여정 등 전원 한국인으로 구성된 7인조 보이그룹이다. 선공개곡 'JeLLo(힘숨찐)'와 'HICCUPS'를 발표하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

한편 뉴비트는 24일 오후 6시 첫 번째 정규 앨범 'RAW AND RAD'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 Mnet 글로벌 데뷔쇼로 정식 데뷔한다. 이어 26일 SBS 데뷔 팬 쇼케이스를 개최한다.

