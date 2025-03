폴스타코리아, 폴스타 4 구매 고객 맞춤 금융혜택 제공

폴스타 4. 폴스타코리아 제공

스웨덴 프리미엄 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 쿠페 폴스타 4가 ‘올해의 차(Car of the Year)’와 ‘올해의 디자인(Design of the Year)’을 석권하며 전기차 시장에 새로운 바람을 일으킨 가운데 폴스타코리아가 최대 120개월 장기 할부 혜택을 담은 특별 금융 캠페인을 선보인다.

폴스타코리아는 폴스타 4 구매를 고려하는 고객의 부담을 덜고, 의사결정 선택 폭을 넓히기 위해 우리금융캐피탈과 장기 할부 프로그램을 도입했다고 19일 밝혔다.

이번에 마련된 장기 할부 프로그램은 우리금융캐피탈을 통해 최대 120개월까지 이용할 수 있는 프로그램이다. 폴스타 4 롱레인지 싱글모터 파일럿팩 기준으로 선납금 30% 적용 시 5.6% 금리로 월 49만원대에 구매할 수 있다.

폴스타코리아 관계자는 “폴스타 4구매 고객의 월 납입 부담을 대폭 낮춰 보다 많은 소비자들의 합리적 의사 결정에 도움을 주고, 프리미엄 전기차 진입 장벽을 허물고자 이번 분납 프로그램을 마련했다”고 설명했다.

폴스타 4는 ▲최대 511㎞(싱글모터 기준)의 넉넉한 1회 충전 주행거리 ▲정지 상태에서 100㎞/h까지 3.8초 만에 도달하는 544마력의 강력한 성능(듀얼모터 기준) ▲2999㎜ 휠베이스의 넓은 실내공간 ▲통합형 티맵 인포테인먼트 시스템 ▲첨단 주행 보조(ADAS) 및 안전 시스템 ▲파일럿 팩 포함 6000만원 중반대부터 시작하는 경쟁력 있는 가격 등을 갖춰 프리미엄 전기차 시장에서 호응을 얻고 있다. 최근 한국자동차전문기자협회(AWAK) 주최 ‘올해의 디자인’ 수상에 이어 ‘2025 중앙일보 올해의 차’로 선정되며 2관왕을 달성하기도 했다. 폴스타는 구매 고객 혜택을 강화해 본격적인 세일즈 확대에 나선다는 방침이다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]