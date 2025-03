‘JYP 밴드’ 엑스디너리 히어로즈 가온, 록스타로 변신…표정 연기 눈길

JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH) 가온이 독보적 분위기의 신보 개인 티저를 공개했다.

엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)를 발매한다. 공식 SNS 채널에 개별 티징 콘텐츠를 순차 공개 중인 가운데 17일 정오와 오후 6시 기타리스트 가온의 티저 이미지와 비주얼 필름을 차례로 오픈하고 컴백 열기를 끌어올렸다.

사진 속 가온은 깊이 있는 눈빛으로 강렬한 카리스마를 자아내는가 하면 펑키한 스타일링으로 거칠고 반항적인 록스타 매력을 발산했다. 역동적 연출이 돋보이는 비주얼 필름 영상에서는 다채로운 표정 연기와 포토제닉한 면모를 뽐내 시선을 붙잡았다.

엑스디너리 히어로즈의 미니 6집 'Beautiful Mind'는 타이틀곡 'Beautiful Life'를 포함해 'FIGHT ME'(파이트 미), 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크), 'Diamond'(다이아몬드), 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터))까지 총 7트랙이 수록된다. 2021년 12월 정식 데뷔 이래 발표한 모든 앨범 작업에 꾸준히 참여해 온 이들은 이번 앨범 역시 전곡 크레디트에 이름을 수놓고 탁월한 음악 역량을 발휘했다.

반가운 컴백에 이어 5월 2일~5일 나흘간 새 월드투어 'Xdinary Heroes <Beautiful Mind> World Tour'의 포문을 여는 서울 단독 공연을 총 4회 개최한다. 지난해 '2024 Xperiment Project'(2024 엑스페리먼트 프로젝트) 일환 콘서트 시리즈 'Closed ♭eta'(클로즈드 베타)와 단독 콘서트 '<LIVE and FALL>'(<리브 앤드 폴>)로 '공연 맛집' 존재감을 빛낸 이들이 새롭게 선사할 무대에 기대가 모인다.

한편 엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범 'Beautiful Mind'와 타이틀곡 'Beautiful Life'는 3월 24일(월) 오후 6시 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

