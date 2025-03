안세영, 최고 권위 전영 오픈 우승… “이제 내가 여왕이다”

안세영이 포효하고 있다. 사진=AP/뉴시스

안세영(삼성생명)이 배드민턴 최고 권위 대회에서 정상에 오르며 ‘셔틀콕 여제’임을 입증했다.

세계랭킹 1위 안세영은 17일 영국 버밍엄에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 여자 단식 결승전에서 왕즈이(중국·2위)를 2-1(13-21 21-18 21-18)로 꺾고 우승했다. 2023년 이 대회에서 방수현 이후 27년 만에 우승컵을 들어 올린 안세영은 2년 만에 왕좌를 되찾았다.

전영오픈은 세계배드민턴연맹(BWF) 주관 월드투어 중 최상위 등급인 수퍼1000 등급의 대회다. 1899년에 출범해 가장 오랜 역사와 최고의 권위를 자랑한다.

안세영은 올해 말레이시아오픈과 인도오픈, 오를레앙 마스터스에 이어 전영오픈까지 제패하며 4개 대회 연속 우승을 달성했다. 특히 출전한 경기에서 전승을 거두면서 20연승의 위엄을 보여주고 있다.

시작은 불안했다. 1세트를 허무하게 내주면서 첫판을 내줬다. 허벅지 통증이 원인이었다. 야마구치 아카네(일본)와의 준결승 도중 오른 허벅지 통증을 느낀 안세영은 테이핑을 감은 채 결승전에 나섰지만 움직임이 눈에 띄게 둔해졌다. 왕즈이에게 5연속 실점을 하면서 흔들렸다.

전영오픈에서 우승한 안세영. 사진=AP/뉴시스

반격에 나선 안세영은 2세트 부상 속에서도 특유의 끈질김으로 승부를 원점으로 돌렸다. 특히 6-6으로 맞선 경기 초반 79회나 이어진 랠리에서 점수를 따낸 게 컸다. 분위기 반전에 성공한 안세영은 18-18까지 따라붙었고 3연속 득점으로 2세트를 끝냈다.

운명의 3세트. 안세영과 왕즈이는 6번의 동점을 만들며 치열한 접전을 벌였다. 왕즈이의 공격이 라인을 벗어나며 안세영이 리드를 잡았고 상승세를 타며 매치 포인트에 도달했다. 긴 랠리 끝에 왕즈이의 공격이 엔드라인을 벗어나면서 안세영이 확정됐다. 1시간35분의 혈투를 마친 안세영은 그대로 코트에 주저 앉아 포효했다.

안세영은 우승한 뒤 “이제 내가 여왕이다(I’m the queen of the All England)”라고 말한 뒤 “경기가 계획대로 되지 않아서 힘들었다. 포기하지 않겠다는 생각만 했고 그게 승리로 이어졌다. 저 자신이 매우 자랑스럽다”고 기뻐했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]